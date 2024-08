Fermín López, a la caza del oro y del amor de Hansi Flick

Encargado de transformar en realidad el favoritismo de España en París-2024, el mediocampista Fermín López divide su atención entre conquistar el oro olímpico y mostrarse, así sea a la distancia, al nuevo entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick.

A punto de completar su primer año como profesional, el polifuncional volante de 21 años ha sido el hombre más determinante de La Roja de Santi Denia en los Juegos Olímpicos.

Goleador del equipo con tres tantos, dos de ellos para avanzar a semifinales a costa de Japón (3-0), ha internacionalizado su nombre apenas días después de estrenar su palmarés: nada menos que en la Eurocopa de Alemania.

En su mente merodea la idea de conseguir el doblete, para lo cual deberá vencer a Marruecos en semis el lunes en Marsella, pero también de presentar sus credenciales a Flick, sustituto del hombre que lo recuperó para los culés, Xavi Hernández.

"Hemos ido en el torneo de menos a más y creo que estamos a un gran nivel. Vamos a tener que dar un pasito más para poder estar en la final", dijo tras despachar a los japoneses el viernes en Lyon con dos golazos de media distancia, uno con cada pierna.

- Polifuncional -

Esa capacidad de marcar o asistir con ambas piernas ha sido uno de sus pluses en su corta carrera, iniciada de forma profesional el 27 de agosto de 2023, en la victoria azulgrana 4-3 de visita ante Villarreal.

Varios tienen la duda de si es diestro o zurdo (es diestro), lo que muestra la calidad de sus pies y a la vez da luces de otra de sus cualidades: la de jugar en varias posiciones, como interior, extremo o mediapunta.

"La verdad que me siento bien entre líneas", dijo en el pasado López, quien en París-2024 celebra su goles formando un corazón con sus manos en dedicatoria a su familia y pareja.

Nacido en la localidad de El Campillo, en Huelva, en el suroeste de España, el mediocampista fue una de las gratas revelaciones del Barcelona en la decepcionante temporada pasada, culminada con la salida de Xavi.

La leyenda culé lo rescató de una cesión en el Linares, de la tercera división española, por considerar que tiene una categoría "para (estar) años" en la élite del balompié.

Algunas veces cuestionado por su limitada envergadura física, en especial durante su etapa formativa, López le respondió anotando once goles y dando una asistencia en 43 partidos.

Fue junto al extremo Ferran Torres el segundo artillero del club, por detrás del centrodelantero polaco Robert Lewandowski (26).

El Barça, a cuyas divisiones inferiores se unió en 2016 procedente del Real Betis, le renovó entonces el contrato hasta 2027 y le impuso una cláusula de 400 millones de euros (436 millones de dólares).

- Un ojo en Flick -

"Tiene calidad técnica, llegada y una energía que es contagiosa", dijo Luis de la Fuente, técnico de la selección española de mayores, quien le dio poco más de media hora de juego en la Eurocopa (victoria 1-0 ante Albania).

Aunque las prioridades pasan por intentar colgarse el oro en París, que sería el segundo de España tras Barcelona-1992, Fermín ha tenido tiempo para pensar en su club.

El Barza arrancará pretemporada con un clásico contra el Real Madrid el domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos.

"Cuando acaben los Juegos me tomaré unos días de descanso, pero no muchos porque quiero ponerme a trabajar con Flick y con el equipo. Estoy muy motivado de cara a la nueva temporada", dijo recientemente en una entrevista al diario AS.

Con varias piezas en la enfermería, sin fichajes ni salidas y en medio de una complicada situación financiera, todo está servido para que el embajador de La Masía, la reputada cantera culé, tenga espacio con el exseleccionador alemán.

"El club está en un momento más difícil y tiene que tirar más de los jóvenes y creo que intentamos dar la talla, porque jugar en el Barça es difícil", dijo en marzo al diario Sport. "Pero hay una camada de jóvenes que creo que se puede quedar en el primer equipo muchos años".

Raa/ma

AFP