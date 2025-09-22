Fermín López, del Barça, estará tres semanas de baja por una lesión muscular

22 sep (Reuters) -

El centrocampista del Barcelona Fermín López estará de baja tres semanas tras sufrir una lesión muscular en la pierna durante el partido por 3-0 en LaLiga contra el Getafe, informó el club el lunes.

El internacional español de 22 años, que marcó dos goles en la victoria por 6-0 del Barcelona en Valencia este mes, se lesionó al final del partido del domingo después de entrar desde el banquillo en la segunda parte.

"El jugador Fermín López presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas", publicó el Barcelona en su sitio web.

El vigente campeón español, que visitará Oviedo el jueves, está a dos puntos del líder Real Madrid. (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)