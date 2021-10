Fernández dice que el acuerdo con el FMI no se cierra porque "no van a arrodillarse para pagar una deuda"

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha insistido en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se ha cerrado porque el país "no va a arrodillarse para pagar una deuda".

En un evento p√ļblico en la ciudad de Mor√≥n, el mandatario ha prometido que "buscar√° un acuerdo que no condicione el futuro" de los argentinos": "no vamos a hacer un acuerdo que deje m√°s postergados a los argentinos (...) voy a cerrar el acuerdo con el fondo el d√≠a que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos".

En un acto de conmemoración de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, Fernández ha reivindicado las políticas del exmandatario y ha hecho hincapié en que para su gestión no hay "nada más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí".

"No pensamos en un pa√≠s para pocos, sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes", ha recalcado, seg√ļn informaciones de la agencia de noticias Telam.

Tras definir a Kirchner como una "gu√≠a" y remarcar el honor que signific√≥ para √©l "haberlo acompa√Īado como jefe de Gabinete de su Gobierno", Fern√°ndez ha se√Īalado que su figura es "clave" para la historia argentina.

En este sentido, ha expresado que la situación en el país es "similar" a la de 2003, cuando la pobreza había aumentado "con las políticas neoliberales que el Gobierno de la Alianza había llevado adelante". "Todos sabemos quién juega para la gente y el pueblo y quién para otros intereses", ha dicho.