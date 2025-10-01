Fernández lamenta el "giro a la ultraderecha" del PP y califica de "deleznable" su manifiesto "abiertamente racista"

VALLADOLID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, considera "especialmente preocupante" el "giro a la ultraderecha" del Partido Popular en materia de inmigración y ha calificado de "deleznable" la Declaración de Murcia, que ha calificado de "manifiesto abiertamente racista".

Fernández ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el de los 'populares' en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "en primer fila como palmero", ha "señalado" a las personas migrantes "con bulos propios de la extrema derecha" como el supuesto fraude en el cobro de ayudas y prestaciones sociales.

"Hay que decirlo muy claro, si al Partido Popular, si al señor Feijóo le preocupa el fraude y la delincuencia, lo que tiene que hacer es mirar dentro del Partido Popular, mirar al entorno de la señora Ayuso o mirar cómo el Partido Popular pagó con dinero negro la sede de Génova o mirar también cómo sus ministros eran comprados por empresas para legislar en favor de las suyas", ha asegurado.

A esto ha añadido que en Castilla y León, si Mañueco está preocupado por el fraude y la delincuencia, "no tiene más que ir a los juzgados" para comprobar que 15 altos cargos de la Junta están sentados en el banquillo de los acusados, entre otros, "de delitos gravísimos de corrupción por la Fiscalía, como prevaricación, cohecho, falsedad documental, extorsión y fraude fiscal" por la llamada 'trama eólica'.

Así, ha aseverado que si el Partido Popular en Castilla y León está preocupado por la delincuencia y el fraude "lo que tendría que hacer es disolverse como partido político" porque, más que una formación política "es una organización criminal para delinquir".

Dicho esto, ha advertido de que si en Castilla y León se está logrando, "poco a poco y con enorme esfuerzo", no perder más población e incrementar "mínimamente" la misma es gracias a la población migrante que llega a la Comunidad "a contribuir al avance y a contribuir al desarrollo" de la región.

Pablo Fernández ha insistido en que es "indecente" que el PP y que Mañueco suscriban un manifiesto "ciertamente racista, que es absolutamente xenófobo y que criminaliza a personas migrantes que a día de hoy están contribuyendo a que Castilla y León pueda salir adelante y pueda revertir el drama de la despoblación".