Fernández lidera ampliamente intención de voto en Costa Rica

La candidata conservadora Laura Fernández lidera ampliamente la intención de voto para las elecciones presidenciales de Costa Rica del próximo 1 de febrero, lo que le evitaría enfrentar una segunda vuelta, según una encuesta difundida este miércoles.

Fernández, aspirante del oficialismo, aparece primera con 40% de los apoyos, el porcentaje requerido para ganar en primera ronda, en un sondeo de la prestigiosa Universidad de Costa Rica (estatal).

En segundo y tercer lugar, respectivamente, figuran los socialdemócratas Álvaro Ramos (8%) y Claudia Dobles (5%), seguidos del izquierdista Ariel Robles (4%).

Fernández creció diez puntos con respecto a una medición de diciembre de la misma universidad, en tanto el porcentaje de indecisos bajó de 45% a 32%.

Politóloga y exministra del actual gobierno, de 39 años, la aspirante se ha posicionado con un discurso de mano dura contra la creciente violencia ligada al narcotráfico, inspirada en la guerra contra las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Durante el gobierno de su mentor, Rodrigo Chaves, la tasa de homicidios trepó a casi 17 casos por cada 100.000 habitantes durante 2025 en la otrora pacífica Costa Rica.

Para alcanzar sus objetivos, Fernández quiere consolidar una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, al que ella y Chaves acusan de ser una piedra de tropiezo en la lucha contra el crimen organizado.

El estudio difundido este miércoles abarcó 1.132 entrevistas telefónicas entre el 12 y 15 de enero, y su confiabilidad es de 95%, según los realizadores.