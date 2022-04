Fernandinho: "El Metropolitano será un ambiente hostil, pero tenemos que estar preparados"

El jugador brasile√Īo del Manchester City Fernandinho admiti√≥ que la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' ante el Atl√©tico de Madrid en el Wanda Metropolitano ser√° "un ambiente hostil", por lo que tendr√°n que "estar preparados" para pasar la eliminatoria.

"Hay que pensar en el partido y jugar nuestro f√ļtbol. Lo importante es el juego, va a ser un ambiente hostil pero tenemos que estar preparados. En una eliminatoria cualquier cosa puede ocurrir, tenemos que estar concentrados los 90 minutos", explic√≥ Fernandinho en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los 'citizens' esperan redimirse de la final perdida en la edici√≥n anterior de la Liga de Campeones, al caer ante el Chelsea, por lo que el brasile√Īo admiti√≥ su deseo de volver a la ronda final. "Me doli√≥ mucho. Fue un golpe muy duro, pero al mismo tiempo tuvimos un gran orgullo por estar en la final y jugar bien toda la temporada. El f√ļtbol siempre te da m√°s oportunidades", a√Īadi√≥.

"La decepci√≥n forma parte de la vida y del f√ļtbol. Hay que aceptar las cosas y convivir con ello. Siempre hay otras oportunidades para hacerlo de nuevo", expuso Fernandinho, quien destac√≥ la importancia de ganar t√≠tulos, sobre todo la 'Champions', el trofeo "con m√°s prestigio".

Preguntado sobre su futuro, el centrocampista afirm√≥ que no seguir√° la temporada que viene en el Manchester City: "La √ļltima temporada perd√≠ mi puesto en el once y me cost√≥ volver. Con mi edad... Siempre es un poco m√°s dif√≠cil. Siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo, ya sea desde fuera del campo o dentro".

"Estoy listo para jugar, mi experiencia puede servirnos. Hemos estado en esta posición antes, tenemos la oportunidad de ganar más trofeos", remarcó sobre el partido de este miércoles, con el que llegan con una ventaja de 1-0, por lo que los colchoneros jugarán "de otra manera".