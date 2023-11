"Esperamos ser una sorpresa positiva este fin de semana"

MADRID, 2 Nov. 2023 (Europa Press) -

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostr√≥ molesto con los "rumores", de gente que "se r√≠e de cualquier cosa" para ganar "seguidores" en las redes sociales, sobre su posible fichaje por Red Bull, y explic√≥ su ilusi√≥n por el Gran Premio de Brasil, donde pueden ser "una sorpresa positiva".

"Me gusta el circuito porque tiene varios tipos de curvas. Me trae buenos recuerdos lógicamente, de los Campeonatos y de buenas carreras que se han visto aquí. El tiempo siempre está cambiante y ofrece posibilidades de ver cosas raras", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Siempre pueden pasar cosas diferentes y esperemos que este fin de semana seamos una sorpresa positiva esta vez", a√Īadi√≥ el doble campe√≥n del mundo. Por otro lado, el de Aston Martin, que viene de dos abandonos en las √ļltimas dos semanas, cambi√≥ el rostro al ser preguntado por los rumores de una posible salida a Red Bull.

"Todos sois periodistas, gente profesional que llev√°is muchos a√Īos en la F1 y os hab√©is ganado vuestro respeto, y as√≠ debe ser. Los rumores provienen de personas que no est√°n en esta sala, que s√≥lo est√°n para re√≠rse, y no es divertido cuando juegan con cualquier cosa", dijo.

Alonso confesó que no estaba disfrutando de ese rumor y desmintió esas noticias como "un rumor normal del paddock de gente que intenta reírse de todo y ganar seguidores". "Me encargaré de que haya consecuencias", apuntó sin dar más detalles.

El asturiano tiene contrato con Aston Martin hasta 2024 y desde Red Bull han asegurado en varias ocasiones que Sergio P√©rez seguir√° tambi√©n en el equipo como compa√Īero del campe√≥n del mundo Max Verstappen. Alonso quiso centrarse en encontrar la puesta a punto que necesita su coche despu√©s de dos abandonos.

"No somos todo lo competitivos que quer√≠amos y todos intentamos llegar a nuestro mejor nivel, que no es el que estamos mostrando ahora. Estamos analizando algunas de las mejoras que hemos tra√≠do √ļltimamente. Aqu√≠ en Brasil tenemos un formato de sprint y tal vez sea un fin de semana m√°s tradicional para nosotros, sin experimentar tanto como los dos √ļltimos", afirm√≥.

"Obviamente no estamos contentos. No deber√≠amos estar contentos, pero no podemos ser demasiado dram√°ticos con la situaci√≥n cuando esta campa√Īa de 2023 ha sido una supertemporada para nosotros. Estos coches son muy complejos. Son una combinaci√≥n de cosas. Una es la puesta a punto, que tiene que optimizarse para cada circuito. Luego, en la clasificaci√≥n, el ritmo es extremadamente importante con la parrilla tan apretada como est√° en este momento", a√Īadi√≥.