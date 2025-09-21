Fernando Alonso: "En tres carreras de las que faltan vamos a ser los últimos"

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado decimoquinto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, ha asegurado que en tres de las siete carreras que restan del Mundial serán "los últimos", por lo que intentarán "pasarlas rápido y no dañar el coche", y ha afirmado que la penalización que recibió por adelantarse en la salida no ha afectado a su carrera porque "no" tenía "ritmo".

"Hoy no pasó nada con la suspensión, hoy todo fue perfecto, no hubo un 'safety car', no hubo nada, es algo a lo que estoy acostumbrado. Cuando salgo delante pasa de todo y suelo acabar detrás, y cuando salgo detrás y es un fin de semana que el coche no va muy bien, como este, hacemos las 51 vueltas en la parte trasera e intentamos ya pensar en la siguiente. Es lo que toca", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, afirmó que era consciente de que "no iban a aparecer" las oportunidades. "Sabíamos que aquí íbamos a ser el último coche, en Las Vegas vamos a ser el último coche, en México vamos a ser el último coche... O sea, de las siete carreras que faltan, en tres ya sabemos que vamos a ser los últimos. Intentamos pasarlas rápido y no dañar el coche, no poner al equipo en dificultades y pasarlas de puntillas", indicó.

"Hay pequeñas oportunidades. Hungría fue una, Zandvoort fue otra... Por eso te fastidia tanto cuando en Zandvoort perdimos la oportunidad. En Monza, un circuito que en teoría iba mal, estamos haciendo un pequeño milagro y pasó lo de la suspensión. Ayer, ser undécimos no era la posición que nos tocaba y hoy se ha visto. Así que disfrutamos cuando podemos hacerlo, y cuando tienes que acabar donde el coche manda, intentamos aguantarlo también", prosiguió.

Por último, el asturiano comentó lo ocurrido en la salida, donde se adelantó al ver que se movía el coche del australiano Oscar Piastri (McLaren), una acción que le costó cinco segundos de sanción.

"Reaccioné al movimiento de Piastri y eso me condenó a salir también por delante del semáforo", apuntó.

"Esa penalización no cambiaba nada. Al final, somos el último coche de la parrilla y ahí estábamos luchando con Alpine. Al final acabamos 15 y 17, por lo menos yo soy el 15 de los dos coches de Aston y da igual penalización que no penalización, hoy no teníamos el ritmo", finalizó.