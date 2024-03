7 mar (Reuters) - El piloto de Aston Martin Fernando Alonso ha sido el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula Uno después de que Max Verstappen, vigente campeón de Red Bull, marcara el ritmo de la tarde.

George Russell fue segundo en la tabla de tiempos para Mercedes, 0,230 más lento que el esfuerzo del piloto español de un minuto y 28,827 segundos, con Verstappen tercero y a 0,331 del mejor tiempo del español.

La segunda sesión se retrasó brevemente debido a unas tapas de drenaje sueltas, un problema que afectó a las pruebas en Baréin el mes pasado y también en Las Vegas el pasado noviembre. Esta vez el problema se resolvió rápidamente.

Alonso había sido segundo en la primera sesión, 0,186 más lento que el 1:29.659 del triple campeón del mundo Verstappen.

"Me siento bien. Obviamente, sólo son entrenamientos libres", dijo Alonso. "Como vimos el año pasado y también en Baréin, somos más rápidos en los entrenamientos libres que en la clasificación. Creo que llevamos una estrategia diferente en términos de carga de combustible, modos de motor y demás". "Mantenemos nuestro programa, realmente ningún problema con el auto... definitivamente un buen jueves para nosotros", añadió el doble campeón del mundo. Russell dijo que el auto no había estado en la ventana perfecta y que la segunda sesión fue un poco accidentada. "Los tiempos parecían buenos en la vuelta simple, y todavía no estamos muy seguros de dónde estamos en las tandas largas", señaló. La segunda prueba de una temporada con un récord de 24 carreras se disputará en el circuito Corniche de Yeda el sábado por la noche, un día antes de lo habitual, para evitar coincidir con el inicio del Ramadán el domingo por la noche.

El tiempo de vuelta de Alonso se comparó con el más rápido del año pasado en los segundos entrenamientos, un 1:29.603 también de Verstappen con los neumáticos blandos.

"De cara a la clasificación me siento bien; estará apretado, pero estamos contentos con nuestro rendimiento de hoy y con ganas de que llegue mañana", dijo Verstappen. Charles Leclerc, de Ferrari, fue el cuarto más rápido en la segunda sesión libre, mientras su compañero de equipo, Carlos Sainz, participó en ambas sesiones después de sentirse indispuesto el miércoles, siendo sexto y séptimo respectivamente, pero redujo su presencia ante los medios. El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, ganador el año pasado en Yeda, fue tercero y quinto en las rondas de entrenamientos.

