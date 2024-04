Fernando Alonso firma contrato multianual con Aston Martin en la F1

LONDRES (AP) — Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula Uno, firmó una extensión contractual para seguir en Aston Martin al menos durante las próximas dos temporadas.

El español de 42 años está en su segunda temporada en Aston Martin, que anunció la extensión el jueves, como un acuerdo “multianual”.

“Estoy en mi mejor estado físico y sigo con hambre. Lo daré todo mientras continuamos nuestro camino para ser una escudería campeona del mundo”, dijo Alonso en el anuncio.

El piloto ibérico se incorporó a Aston Martin, procedente de Alpine, para reemplazar al alemán Sebastian Vettel, quien anunció su retiro.

“Hemos construido una relación sólida de trabajo en los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación de ver que este proyecto sea exitoso”, dijo Mike Krack, director de la escudería.

El convenio “nos lleva a 2026, cuando comenzaremos nuestra sociedad de unidad de potencia con Honda”, añadió Krack.

Distintas versiones periodísticas habían vinculado a Alonso con una posible mudanza a Mercedes.

“Hemos estado en un diálogo constante durante los últimos meses, y Fernando ha sido fiel a su palabra: cuando decidió que quería seguir en el automovilismo, nos habló primero a nosotros”, dijo Krack. “Fernando ha demostrado que cree en nosotros y nosotros creemos en él”.

Alonso conquistó sus títulos con Renault en 2005 y 2006. Se ausentó dos años, 2019 y 2020, para competir en otras series, incluida su participación en las 500 Millas de Indianápolis..

“Dije al comienzo del año que yo decidiría si quería seguir corriendo primero y luego me sentaría a charlar con el equipo”, dijo el piloto. “Desde el momento que me incorporé a la escudería en 2023 me he sentido como en casa. En apenas 15 meses hemos logrado ya mucho juntos, con algunos podios y batallas memorables”.

Alonso trepó seis veces al podio en las primeras ocho carreras de la campaña anterior, cuando Aston Martin mejoró del séptimo al quinto sitio en general en el campeonato de constructores.