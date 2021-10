Fernando Alonso: "He sido idiota en la pista la mayoría del Mundial cumpliendo las normas"

El piloto espa帽ol Fernando Alonso (Alpine) tir贸 de iron铆a al ser preguntado por su acci贸n por fuera de la pista en el pasado Gran Premio de Rusia y asegur贸 que hab铆a sido "idiota la mayor铆a del Mundial cumpliendo las normas" mientras que era algo que ya hab铆a hecho "mucha gente" y sin que hubiese sanci贸n ni repercusi贸n.

El asturiano fue preguntado por la maniobra que realiz贸 en el trazado de Sochi, cuando se sali贸 por la escapatoria, pero retorn贸 detr谩s del piloto al que segu铆a cuando iba a afrontar la curva 2 del circuito ruso, una cuesti贸n que el asturiano cree que "confirma" que cuando 茅l hace algo "tiene un comportamiento y una repercusi贸n distintas".

"He sido el idiota sobre la pista durante la mayor铆a del campeonato cumpliendo las normas mientras que mucha gente me ha estado adelantando por fuera durante las primeras carreras y no pas贸 nada, ni se pregunt贸 ni se hizo nada. Despu茅s de Sochi, ya hay una pregunta, as铆 que es una confirmaci贸n", replic贸 el bicampe贸n del mundo.

Por otro lado, dej贸 claro que "no" se sinti贸 frustrado por no haber podido subir al podio en Rusia, aunque tuvo opciones. "Llegamos a esa carrera sin ning煤n pensamiento de podio ni ninguna esperanza de poder luchar por 茅l", puntualiz贸.

"Luego la carrera se desenvolvi贸 mejor de lo esperado y estuvimos en esa posici贸n hasta que llovi贸 con fuerza. Con todo, fue nuestra mejor carrera, estoy contento con el sexto puesto y esperamos ver algo parecido este fin de semana", a帽adi贸.

Alonso, que no corre en Turqu铆a desde 2011, asegur贸 que es un circuito que le gusta, pero que el a帽o pasado, cuando a煤n no estaba en la F1, "el nivel de agarre no fue muy bueno". "Esperemos que este a帽o sea mejor porque no puede ser peor", sentenci贸.