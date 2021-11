Fernando Alonso: "Hemos vuelto a puntuar, es para estar contentos"

El piloto espa帽ol de Alpine, Fernando Alonso, se mostr贸 "contento" tras conseguir la novena posici贸n en el Gran Premio de M茅xico, decimoctava prueba del Mundial de F贸rmula 1, y asegur贸 que el fin de semana fue complicado pero termin贸 con "buen sabor de boca".

"Han sido puntos muy trabajados", indic贸 el bicampe贸n del mundo, que sali贸 beneficiado del incidente en la salida. "Hubo una mel茅 tras el trompo del Mercedes, nos quedamos encerrados, pero peor parte se llevaron otros", relat贸 en declaraciones a DAZN.

"Ganamos posiciones ah铆 gratis y terminar novenos es para estar contentos, hemos vuelto a puntuar. El objetivo era volver a los puntos y lo logramos. El fin de semana comenz贸 un poco complicado pero acab贸 bien y volvemos a sumar para el equipo", afirm贸 el ovetense.

Preguntado por su estrategia, Alonso dijo que debieron "improvisar en cuanto a la degradaci贸n de los neum谩ticos". "No hab铆amos dado las suficientes vueltas el viernes pero termino contento porque hemos ejecutado bien la carrera".

"El s谩bado, adem谩s, no hicimos una buena vuelta, fue un mal d铆a, pero acab贸 de otra forma y hoy fue un buen domingo", sentenci贸 Alonso, que afronta la cita de Brasil "con doble motivaci贸n". "He vivido grandes momentos, pero nunca he ganado una carrera all铆. Me trae buenos recuerdos y volvemos a la 'carrera sprint'. Hay oportunidades otra vez", finaliz贸.