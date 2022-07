Fernando Alonso: "Los nuevos fans no saben mucho de Fórmula 1, solo les importan los resultados"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) cree que su deporte ha cambiado mucho y que "hay nuevos fans que a su manera no saben mucho de Fórmula 1 y se parecen más a los del fútbol" porque sólo les importan "los resultados", y admitió que le gustaría que le recordasen cuando se retire como "alguien que no se rinde con facilidad".

"Ahora creo que los fans que tenemos son nuevos fans que, a su manera, y no quiero faltarles al respeto, no saben mucho de Fórmula 1. Se parecen más a los fans del fútbol, solo les importan los resultados. El que gana, es el mejor y el que queda último no tiene nivel para la Fórmula 1", aseguró Alonso en una entrevista con The Race publicada este jueves.

El asturiano explicó que "cuando haces una buena semana, eres como un Dios", pero en cambio "cuando haces una mala semana, eres demasiado viejo, o joven, o lo que sea". "Ya no hay una cultura de verdad de Fórmula 1", añadió.

Para el bicampeón del mundo, "ahora los fans solo ven las carreras en directo, les provocan emociones, y después se desconectan hasta el próximo domingo". "No entienden sobre el rendimiento del coche y el paquete que necesitas. Ahora estás más en una montaña rusa de emociones y percepciones, de lo que la gente siente hacia ti", apuntó.

Alonso le da mucha importancia a demostrar a estos nuevos seguidores su capacidad para ser campeón del mundo. "Digamos que hay una nueva generación de fans que no estaba ahí en 2006, cuando gané el Mundial, o que en 2012, cuando estaba en Ferrari peleando el campeonato", señaló.

En este sentido, el piloto de Alpine cree que "en 2007, a lo mejor había una percepción" sobre cómo era "como piloto y como persona". "Eso cambió cuando me fui a Ferrari, encajé bien en un equipo latino", puntualizó.

"Ahora hay un 50 por ciento de nuevos espectadores que nunca han visto a Alonso luchar por podios y por victorias. Y ahora vuelves y piensan '¿quién es este tío?' y '¿qué aporta a este deporte?'. Semanas como la de Canadá o la segunda parte del año pasado creo que pueden hacerles sentir que todavía tengo algo que aportar", recalcó el ovetense.

"no me sentiré diferente con 41 años que el año pasado con 39"

Fernando Alonso celebrará su cumpleaños a finales de julio, coincidiendo con uno de los próximos Grandes Premios. "Cumpliré 41 años en Hungría, eso será el tema principal del fin de semana. No me sentiré diferente en Hungría de cómo me sentía el año pasado con 39, pero soy consciente de ello", afirmó.

Para el bicampeón del mundo, la gente no mira igual a los pilotos con el paso del tiempo. "Eres consciente de las cosas y de la opinión de las personas. Tienes que hacer cientos de entrevistas y en todas te preguntan que cómo te sientes con 40 años y que si eres exactamente el mismo que antes", relata Alonso.

Sin embargo, confirma que "es importante" para él que "la gente se dé cuenta" de que él "ama la competición y el deporte". "Incluso si siento que soy el mismo, lo tengo que demostrar cada poco, y semanas como la de Canadá ayudan a que ese sentimiento esté en el 'paddock'", añadió.

"soy el mismo que era antes, eso era muy importante para mí"

"Sé que hay varios ejemplos de gente en el pasado volviendo tras retirarse, como Kimi (Raikkonen) o Michael (Schumacher), que no fueron los mismos que eran antes, y yo no quería eso en mi regreso", aseguró Alonso. "Creo que más o menos lo estoy logrando. Soy el mismo que era antes, y eso era muy importante para mí", completó.

El asturiano confesó que para él "significaba mucho porque cuando decides volver, tienes que alejarte de otras cosas en tu vida, como familia o amigos, y tener dedicación completa por el trabajo que haces, viajar, el aspecto físico y mental". "Todo eso y la presión que pones en tus hombros", sentenció.

"Eres Fernando Alonso, todo el mundo te va a mirar y va a ver si lo estás haciendo bien", remarcó el piloto de Alpine. "Eso no me enfada, por supuesto. Me siento rápido, si no lo fuera, no habría vuelto", reiteró.

Además, Fernando Alonso reconoció que en la primera parte de la pasada temporada le costó "encontrar el ritmo de nuevo a la Fórmula 1, las paradas en boxes, las salidas, las resalidas y los cambios en el manejo" del monoplaza. "Este año y la segunda parte del pasado, me siento mucho más normal", declaró.

Ahora, cuando decida retirarse, quiere que le recuerden como "un luchador". "Alguien que no se rinde con facilidad. Que siempre quiere rendir al máximo en cada entrenamiento libre, clasificación o carrera, independientemente de la condición o de la posición por la que luche. Da igual que sea la victoria o quedar el duodécimo", sentenció.