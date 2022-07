Fernando Alonso: "Ocon fue bastante agresivo en esa primera vuelta"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Alpine) apunt√≥ este domingo que el octavo puesto logrado en el Gran Premio de Hungr√≠a "est√° bien, despu√©s de mucha lucha", al mismo tiempo que asegur√≥ que su compa√Īero de equipo, Esteban Ocon, fue "bastante agresivo" para defender su posici√≥n ante el asturiano.

"Cada punto cuesta. Salíamos en buena posición, pero nos ha costado sumar puntos. El octavo puesto está bien, después de mucha lucha. La lluvia al final trajo bastante estrés cuando no lo necesitábamos", analizó Alonso en declaraciones a Dazn.

El piloto asturiano cruz√≥ la l√≠nea de meta de Hungaroring en octavo lugar, por delante de su compa√Īero de equipo, que sin embargo, defendi√≥ ante Alonso con firmeza su posici√≥n durante la salida. "He tenido que levantar en las curvas uno, dos y cinco, fue bastante agresivo en esa primera vuelta. Levant√© y as√≠ no nos tocamos, al final me dej√≥ pasar y acabamos octavo y noveno", relat√≥ el espa√Īol, que destac√≥ que "lo importante es estar cerca de Mclaren".