Fernando Alonso pasará por quirófano en enero para llegar "súper fuerte y listo" a 2022

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) confirmó este miércoles que pasará por quirófano el próximo mes de enero para retirar las placas que lleva desde su anterior intervención por el accidente que sufrió en bicicleta y así poder llegar "súper fuerte y listo" a 2022.

El bicampeón del mundo rodó este miércoles en Abu Dabi marcando casi 150 vueltas y la octava vuelta más rápida. Al prepararse para su segunda temporada de F1 desde que se tomó una pausa de dos años a finales de 2018, Alonso fue preguntado si está cerca de rendir en su mejor momento.

"Estoy más cerca que hace 10 meses", dijo en declaraciones a Fórmula1.com. "Es difícil saber... el límite y dónde podríamos llegar el año que viene. Creo que necesitamos un buen invierno, eso es seguro, necesito estar preparado o un poco mejor que el año pasado; el accidente de febrero con la bicicleta no ayudó el año pasado", admitió.

"Este enero tendré que quitarme las placas de mi cara, así que tendré dos semanas libres en enero, pero probablemente las haya quitado de todos modos incluso sin la cirugía porque es el momento de relajarse. Pero después de eso tenemos que ir a las pruebas de invierno con un buen programa, tanto físicamente como en el coche. Y si el coche es competitivo, estoy seguro de que lo estaré al 100%", añadió.

El español, de 40 años, destacó su forma física y las virtudes que le da su experiencia en la F1. Está tan preparado para correr, de hecho, que este fin de semana Alonso participará en una carrera de karting de 24 horas en Dubai. "Me siento bien. Honestamente, siento una ventaja, ¿sabes?", se cuestionó.

"Cuando llego a un circuito, conozco los circuitos. Incluso ahora, sabes que todos están probando este neumático de 18 pulgadas y yo sé muy bien cómo funcionan estos neumáticos del WEC [Campeonato Mundial de Resistencia]; hay exactamente el mismo comportamiento en los neumáticos y la misma forma en que tienes que conducir el neumático ... Todas las cosas a las que me enfrento ya es la segunda o tercera vez. Esto es bueno", añadió.

"Creo que solo veo las ventajas. Creo que los coches de hoy no son muy exigentes. Creo que en 2004 ó 2005, quizás la edad era una limitación, pero hoy hice 148 vueltas y ahora vuelvo a tener un entrenamiento libre en Dubai. Estoy compitiendo en las 24 Horas de Dubai [evento de karting] y hay entrenamientos libres en dos horas... Puedo hacer 300 vueltas con estos coches, así que no hay ningún problema físico", espetó el asturiano.

"Soy súper fuerte, estoy listo, ¡puedo comenzar la temporada la próxima semana en Baréin! No, estaba planeando tener una preparación diferente el próximo año, no porque los coches sean diferentes... sino solo porque esto invierno no pude hacer una preparación adecuada debido al accidente de bicicleta", recordó.

El piloto ovetense regresará la próxima temporada junto a su compañero Esteban Ocon para un segundo curso con la marca francesa, con la esperanza de aprovechar una campaña en la que el francés ha logrado una victoria y Alonso un podio.