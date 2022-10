Fernando Alonso: "Perder 60 puntos en el campeonato es inaceptable"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que haber perdido 60 puntos en el Mundial de F√≥rmula 1, tras un nuevo abandono este domingo en el Gran Premio de Singapur, es "inaceptable", y ha reconocido que est√° "disgustado" porque todo ha vuelto a truncarse "por una aver√≠a mec√°nica".

"Otra vez hemos perdido 8-10 puntos. A lo largo del a√Īo ya van 50, as√≠ que volvemos a sumar otros diez. Perder 60 puntos en el campeonato es inaceptable. Estoy muy disgustado por eso, porque creo que hab√≠a tenido unas muy buenas prestaciones por mi parte, y otra vez se truncan por una aver√≠a mec√°nica", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

El asturiano, que tuvo que retirarse en la vuelta 22 por la rotura del motor de su Alpine cuando rodaba sexto, lament√≥ tambi√©n que est√© "cambiando casi todo" este a√Īo. "Es verdad que en esta carrera se han parado los dos Alpine, y que estar el 13 o no acabar la carrera son cero puntos y no cambia mucho. Pero este a√Īo me est√° cambiando casi todo", apunt√≥.

"No hay tiempo para nada, eso es lo bueno", dijo positivo ante la proximidad del Gran Premio de Japón. "Tengo ganas de estar en el coche otra vez. Suzuka es uno de mis circuitos favoritos y la afición japonesa también. No veo el momento de llegar a Japón", concluyó.