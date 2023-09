02/09/2023 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR23, portrait during the 2023 Formula 1 Pirelli Grand Premio d’Italia Grand Prix, 14th round of the 2023 Formula One World Championship from September 1 to 3, 2023 on the Autodromo Nazionale di Monza.. El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) comentó este sábado que "en los peores fines de semana hay que seguir sumando puntos", tras conseguir la décima posición en la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. EUROPA ESPAÑA DEPORTES DPPI

DPPI - DPPI