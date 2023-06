Fernando Alonso: "Ha sido una carrera de empujar todo el rato, me ha encantado"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) celebr√≥ un segundo puesto trabajado "al l√≠mite" en el Gran Premio de Canad√°, con 70 vueltas de "empujar todo el rato" y sin quedar lejos del Red Bull de Max Verstappen en el sexto podio del a√Īo.

"Fue una carrera muy intensa, 70 vueltas de clasificación sin tiempo para relajarse. Facilitó la estrategia adelantar a Hamilton, después de perder la posición en la salida. Después, al final, que él iba con las duras y nosotros con las medias, yo tenía más ritmo", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

"Al final no estaba tan seguro de acabar segundo y tuve que apretar al l√≠mite otra vez. Han sido rivales fuertes y ha sido una carrera de empujar todo el rato, me ha encantado", a√Īadi√≥, despu√©s de mantenerse por delante del Mercedes y apretar a un Verstappen que no perdon√≥ la sexta victoria del a√Īo.

El asturiano valor√≥ lo cerca que qued√≥ del neerland√©s, pero reconoci√≥ que fue a base de arriesgar. "No estaba lejos, ha sido nuestra carrera m√°s competitiva del a√Īo. Haciendo sus mismos tiempos, pero hemos tenido que empujar al l√≠mite, muy cerca de los muros, en las frenadas, los frenos, todo iba al l√≠mite. Han sido como 70 vueltas de crono luchando con un coche y nadie daba su brazo a torcer", termin√≥.

Europa Press