El piloto español Fernando Alonso destacó este viernes lo "muy muy rápidos" que fueron su coche y el otro bólido de Aston Martin Aramco junto a los de Red Bull y los de Ferrari, lo cual describió como "sorprendente" tras lograr la cuarta posición en la parrilla del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1.

"Contento del fin de semana. Hemos sido muy muy rápidos en todas las 'free practices', muy rápidos también en la crono, en el 'mix' como se dice con Red Bull y con Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y a McLaren otra vez", declaró Alonso a DAZN desde el Circuito de la Corniche de Yeda.

"Así que tenemos un coche muy muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ni en Baréin ni aquí ayer. Así que tenemos que trabajar en ello, hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera de mañana y solo mañana tendremos la respuesta, pero de momento esta crono fantástica", admitió Alonso.

En este contexto, el asturiano se mantuvo a rebufo del británico Lewis Hamilton (Mercedes) en los últimos minutos de la clasificación. "Sí, sí, la verdad es que coincidió así un poco raro; o seguía sin dejar de pasar y quizás le molestaba un poco la última curva y no quería que me penalizasen, o frenaba mucho en la última curva y perdía un poco de temperatura en los neumáticos, pero seguramente cogía el rebufo; al final opté por esa opción", explicó al respecto.

"He ganado confianza con el coche. Creo que desde la FP1 nos ha dado siempre un buen 'feeling', hemos tenido mucho 'grip'. En este circuito hay que pasar muy cerca de los muros; por lo tanto, si no tienes confianza, nunca vas a ir rápido, y la verdad es que me he sentido muy bien", reiteró.

"Pero soy consciente de que hace cinco días éramos el quinto equipo en la parrilla, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Y en cinco días no habrá cambiado tan rápido la historia, y mañana me espero una carrera mucho más difícil. Pero en una vuelta por lo que sea somos súper superrápidos y hay que aprovecharlo", concluyó Alonso.