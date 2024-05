Fernando Alonso: "Imola y Mónaco han sido cruciales para entender nuestras debilidades"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que los Grandes Premios de la Emilia-Romaña y de Mónaco, donde este domingo ha terminado undécimo, han sido "cruciales" para entender las "debilidades" de sus monoplazas, y considera que son "un toque de atención grande" para mejorar en próximas citas.

"Estos dos fines de semana han sido cruciales para entender nuestras debilidades, para entender el coche, para mejorar. En las dificultades siempre sacas más conclusiones que en las victorias, en las que pasan un poco por encima todos los problemas con la euforia. Estamos aprendiendo mucho. De cara a lo que queda de año, el 2025 y el 2026, estas dos carreras han sido un toque de atención grande y nos van a venir muy bien", señaló en declaraciones a DAZN.

Sobre la carrera, el asturiano explicó cómo se centraron en conseguir puntos para el canadiense Lance Stroll. "Intentamos todo lo que teníamos a mano para sumar algún punto. Iba a ser difícil, así que intentamos parar con Lance para que tuviese unos neumáticos frescos para intentar atacar a Gasly, pero tampoco pudimos hacerlo. Ha sido un fin de semana en el que otra vez tuvimos mala suerte. El coche no daría para puntos, no digo que hubiésemos perdido una oportunidad de oro, pero cuando sales con duras y quieres ir muy tarde en la parada y de repente hay una bandera roja y tienes que poner los medios e ir hasta el final de la carrera es ya casi un suicidio, porque tienen que durarte 71 vueltas", indicó.

"Es lo que lo que hemos intentado hacer, y al final han durado pero a un ritmo muy, muy bajo. Y luego mala suerte también, porque después del incidente el coche de Lance estaba décimo con un punto, pero reposicionaron a todos los coches y estábamos fuera otra vez. Ha habido gente que ha tenido muchísima suerte hoy, porque salieron con los medios al principio y tuvieron la suerte de poner los duros e ir hasta el final. Pero bueno, tampoco hemos perdido demasiados puntos", prosiguió.

En otro orden de cosas, reconoció que fue "una carrera tremendamente aburrida, como ya se prevé siempre en Mónaco". "Solo hay una pequeña esperanza, que hay una parada y alguno puede errar el 'pit stop' o puede haber algún safety car. Cuando ya quitas hasta esa parada porque con la bandera roja ya no hace falta parar más, la cosa ya es dramática. Hemos hablado muchas veces de cambiar esa regla, igual vuelve a salir a la palestra; cuando hay una bandera roja que no se puedan cambiar los neumáticos para que la carrera siga estando viva. A veces te beneficia y otras te perjudica, y hoy saliendo atrás no ha pasado nada y hemos tenido una carrera muy aburrida", subrayó.

Por último, Alonso lamentó la diferencia de prestaciones del coche con respecto al mismo tramo de temporada el año pasado. "La pasada temporada estábamos en un en un grupo de circuitos muy favorables a nuestros coches. En Mónaco hicimos segundo, luego fuimos a Canadá, segundos también con un ritmo muy fuerte, primera línea de salida... Llegamos este año con unas sensaciones un poco diferentes y con algunas dudas después de Imola y de Mónaco, que no conseguimos ir rápidos. Tenemos que intentar cambiar esta tendencia y nos llevará unas cuantas carreras hasta que introduzcamos una una mejora significativa en el coche. Hasta ese momento, tenemos que darlo todo y tenemos que mejorar en la pista para conseguir los resultados. Vendrán días mejores días peores y hay que estar unidos", finalizó.

