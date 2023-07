Fernando Alonso: "La primera parte del campeonato ha sido sobresaliente para Aston Martin"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Aston Martin), despu√©s de quedar noveno este domingo en el Gran Premio de Hungr√≠a de F√≥rmula 1, describi√≥ "la primera parte" del Campeonato del Mundo como "sobresaliente" para los intereses de su escuder√≠a.

"Se va a cumplir ahora el ecuador del campeonato. La primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, a pesar de estas √ļltimas dos carreras que han sido 'regus'. Sobresaliente la primera mitad de a√Īo, ahora queda la segunda, que intentaremos enderezarla de alguna manera en las pr√≥ximas carreras", dijo Alonso desde Hungaroring ante los micr√≥fonos de DAZN.

"He tenido una carrera un poco solitaria, la verdad es que no teníamos mucho ritmo para atacar a los coches de delante, tampoco teníamos grandes rivales por detrás y he intentado tirar al máximo. Pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para poner en apuros a George [Russell] o a Carlos [Sainz] delante. Así que una carrera un poco solitaria; novenos y décimos, pues dos coches en los puntos, pero lógicamente menos puntos de los que queríamos en un principio", valoró.

"Seguramente hemos ca√≠do en rendimiento. No hay duda de que estamos sufriendo estas √ļltimas carreras, as√≠ que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que est√° pasando en el coche. Lo bueno que ten√≠amos a principio de a√Īo, que no est√°; lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo", subray√≥ el piloto ovetense.

Por √ļltimo, Alonso se√Īal√≥ que "ser√° complicado" el pr√≥ximo Gran Premio. "Ahora creo que necesitar√≠amos cuantas m√°s 'free practice' mejor para probar alguna cosa en el coche; si tenemos dudas en alguna parte, si funciona o no... Y el Sprint no nos lo va a proporcionar porque directamente vamos a la 'crono' el viernes por la noche. Pero bueno, es lo mismo para todos. Igual llueve en Spa, como siempre, as√≠ que habr√° que estar listos para cualquier cosa", concluy√≥.

Europa Press