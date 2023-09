El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su objetivo este domingo en la carrera del Gran Premio de Singapur, en la que saldr√° s√©ptimo, es "quedar por delante" del brit√°nico Lewis Hamilton (Mercedes), que parte quinto.

"Esto es como el Tour de Francia, son 22 carreras, no solo una, estamos haci√©ndolo bien todo el a√Īo. Tenemos a Hamilton justo delante en parrilla y justo detr√°s en el campeonato, as√≠ que el objetivo es cubrir a Hamilton y quedar delante de √©l; si quedamos detr√°s, espero que no perdamos muchos puntos", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Sobre la jornada del s√°bado, el asturiano confes√≥ que hab√≠an "sufrido". "En la FP3 no est√°bamos c√≥modos, hicimos alg√ļn cambio en el coche para la crono, y todo mejor√≥. Estoy muy contento con la vuelta. Acabo de ver al ingeniero y le he dicho 'si me dejas aqu√≠ toda la noche dando vueltas, creo que no la vuelvo a repetir'. La posici√≥n es la que es, hay que aceptarla, no estamos tan fuertes como otros equipos. Estoy muy contento y con ganas de empezar ma√Īana, a ver qu√© podemos sacar", subray√≥.

Por √ļltimo, Alonso habl√≥ de la eliminaci√≥n en Q2 de los Red Bull, que cree que ser√°n un problema en carrera. "Con Red Bull, parece que no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar, despu√©s de estar todo el a√Īo justo detr√°s de ellos. En la carrera que fallan, nosotros no estamos ah√≠ para aprovecharlo; lo dijimos muchas veces, que hab√≠a que estar ah√≠", finaliz√≥.