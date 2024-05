Fernando Alonso: "No decidirán nada sobre Hamilton porque no es español"

El piloto español Fernando Alonso ha comentado este sábado que los directivos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) "no decidirán nada" sobre una posible sanción a Lewis Hamilton (Mercedes) "porque no es español", aludiendo al percance provocado por el británico durante el Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

"Veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno. Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, de Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido, y se quedó en ese incidente", dijo Alonso a los micrófonos de DAZN, a colación del pequeño accidente que propició Hamilton en la primera curva de este Sprint.

"Nosotros no teníamos tampoco ningún interés en la Sprint Race, íbamos solo a comprobar la degradación y las cosas para mañana, y al final lo hemos conseguido. Para nosotros es una 'free practice', no es realmente una carrera, o sea que ahora empieza lo importante de la carrera. Mañana las 57 vueltas, creo que podemos sacar alguna conclusión de este Sprint de cara al parque cerrado, que se abre ahora, y a ver si podemos mejorar un poquito el coche", auguró el piloto asturiano.

"Hoy igual no es penalizado, pero a mí siempre es penalizado; por tanto, hoy lo mismo. Estábamos detrás de Ocon, podía quizás arriesgar y adelantarle, pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado. Así que intento completar la carrera, que son 19 vueltas, y volver al equipo a hablar de los cambios", reiteró Alonso finalmente.