Fernando Alonso: "No hace tanto tiempo de mis victorias"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoci√≥ que el 'Gran Circo' le ha sido esquivo en b√ļsqueda de la victoria 33, pero record√≥ que ha peleado por podios y ha sumado hasta un Mundial de Resistencia entre su larga carrera en F1, por lo que tiene a√ļn fresco lo que es pelear por los triunfos.

"Cuando estás en cualquier carrera, peleo por cada posición con esa mentalidad, sacar el máximo de los coches. Algunas veces es séptimo, otras veces hay la posibilidad de podio. Creo que en Fórmula 1 llevó mucho sin ganar, desde Ferrari, pero en el Mundial de Resistencia gané carreras y el Mundial, así que no hace tanto tiempo de mis victorias", dijo en rueda de prensa.

El Mundial llega este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya, donde el doble campe√≥n del mundo gan√≥ su √ļltima carrera, con Ferrari. Son 10 a√Īos esperando un 33¬™ que tiene al 'gran circo' pendiente, despu√©s de cuatro terceros puestos y el segundo logrado en M√≥naco la pasada semana. En su primer a√Īo, Alonso exprime el Aston Martin como mayor rival de Max Verstappen y Sergio P√©rez.

"Siendo realistas, no creo que podamos pelear por la victoria, siendo claros. Red Bull ha sido muy dominante durante toda la temporada hasta ahora y no veo ninguna razón por la cual no vayan a serlo aquí, con un primero y un segundo. Pero vamos a ver qué podemos hacer", confesó sobre el dominio austriaco, aunque apuntó que Montmeló puede ayudar a sacar "una energía especial".

