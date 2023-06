Fernando Alonso: "No tuve ritmo en ningún momento"

"En la crono el coche iba muy bien, pensaba que un 'Top 5' era posible"

BARCELONA, 4 Jun. 2023 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró tras firmar la séptima posición en el Gran Premio de España de Fórmula 1, su peor resultado en lo que va de temporada, que no tuvo ritmo de carrera "en ningún momento" y que deberán analizar por qué no pudieron acercarse ni a Ferrari ni a Mercedes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Carrera al final complicada porque no teníamos ritmo en ningún momento, fue el gran problema. No lo fue tanto la goma blanda o dura o la estrategia. No íbamos demasiado rápidos con ninguna", explicó el asturiano en DAZN.

Además, lamentó que George Russell (Mercedes), que salía duodécimo, les adelantara demasiado pronto. "Nos adelantó al principio, decidimos parar un poco el ritmo y parar más tarde e ir fuera de frecuencia con todo el mundo. Luego al final, con las duras, pude remontar alguna posición, y séptimo", resumió.

"No hubo posibilidad de alcanzar a Mercedes ni a Ferrari hoy, hay que analizar el por qué. Pensaba que teníamos algo más porque ayer en crono el coche iba muy bien, hoy pensaba que un 'Top 5' era posible. Mercedes nos sorprendió, pero hemos recortado algo con Ferrari, algo positivo. Pero lo importante es saber por qué nos faltaron esas décimas en carrera", argumentó.

Al final, tuvo cerca a su compañero Lance Stroll pero optó por no atacarle y arriesgar los puntos que sumaba el equipo. "Me costaba acercarme a Lance en zona de DRS, ya me llevé un suelo por delante ayer y no quería llevarme otro, ni perjudicar a Lance y que dañara el suyo por protegerse. Me era igual ser sexto que séptimo o séptimo que sexto, vamos a quedarnos como estamos", explicó.

Europa Press