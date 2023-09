El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Aston Martin), octavo en el Gran Premio de Jap√≥n de F√≥rmula 1, ha asegurado que la estrategia del equipo se centr√≥ en cubrir al japon√©s Yuki Tsunoda (AlphaTauri) cuando considera que su "carrera" era "con los Ferrari y los Mercedes", sobre todo con un Lewis Hamilton que se escapa todav√≠a m√°s en la tercera plaza del Mundial de Pilotos.

"Estaba c√≥modo en la primera parte de la carrera, detr√°s del Ferrari y por delante de Hamilton y, de repente, cuando me llamaron, creo que fue demasiado pronto, creo que fue para cubrir a Tsunoda y creo que nuestra carrera no era con Tsunoda, sino m√°s bien con los Ferrari y los Mercedes", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el asturiano considera que la carrera fue "buena, mejor de lo esperado". "El coche ha ido más rápido de lo que yo pensaba en carrera, teníamos muy buen ritmo y la salida fue muy buena, del 10 al 6", indicó sobre las cuatro posiciones remontadas. "Ahí nos metimos en una espiral difícil de salir, con mucho tráfico, la falta de velocidad punta que tenemos...", explicó.

"Nosotros abrimos el DRS y todavía el coche de delante se nos escapa con nuestro DRS abierto, así que cuando encuentras tráfico, la carrera se complica bastante. Así que un poco una sorpresa positiva la carrera porque hubiéramos podido batir quizás a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari, que eso en la crono parecía imposible", apuntó.

Además, aseguró que la nota positiva en Suzuka es "el ritmo en carrera". "Nos ha faltado bastante y estábamos lejos de los mejores, pero en carrera creo que parando cuando todos pararon en la primera parada y teniendo dos duras, a diferencia de McLaren y Ferrari, hubiésemos podido acabar sextos o séptimos por delante de Russell", manifestó.

Por √ļltimo, sonri√≥ cuando se le pregunt√≥ si hab√≠a hecho caso a las indicaciones de su ingeniero, que le pidi√≥ no pisar el piano, teniendo en cuenta lo que le hab√≠a pasado a su compa√Īero Lance Stroll. "No, no le hice. Ya ten√≠a bastante con el coche como para encima ir por medio de la pista, iba a tope e intentaba mantener la posici√≥n", finaliz√≥.