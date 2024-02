El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) indicó este miércoles que "será interesante ver" si pueden "mantener el ritmo de desarrollo comparado con los equipos de arriba", al mismo tiempo que auguró que "quizá hasta Australia o incluso Japón" no podrán "tener una idea clara del rendimiento" de la parrilla.

"El coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada. El año pasado cumplimos como esperábamos y quizá hayamos dado ese pasito adelante y si ese paso adelante es o no suficientemente bueno, lo averiguaremos en las primeras carreras.

La temporada arranca en Sakhir, "un circuito con características muy particulares", por lo que "quizá hasta Australia o incluso Japón" no podrán "tener una idea clara del rendimiento de los equipos". "Es un enfoque distinto a 2023, donde empezamos con una buena base y fue una sorpresa ver lo buenos que éramos al principio", dijo.

"Después no fuimos capaces de desarrollar el coche. Aprendimos muchas lecciones el año pasado si queremos convertirnos en aspirantes al título, fue una temporada clave en 2023 y 2024 empezamos bien", agregó el español, que advirtió de que tienen "muchas cosas de cara al desarrollo de la temporada". Así, apuntó que "será interesante ver" si pueden "mantener el ritmo de desarrollo comparado con los equipos de arriba", después de no hacerlo en 2023. "Esta temporada queremos mejorar aquí", aseguró.

Alonso participó en la primera carrera en Baréin en 2004, aunque tiene que "decidir" si continuará "compitiendo o no" a partir de 2025. "Es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será tentadora o quizá no. Me tomaré unas cuantas carreras para decidir", avanzó.

"Estamos muy por encima del límite. Cuando empecé, teníamos 16 carreras, después 18, cuando Liberty entró en la Fórmula 1 nos dijeron que serían 20 ó 21 carreras, y que eso sería el límite, y ahora ya tenemos 24 en el calendario. Esto no es sostenible, incluso el campeón del mundo piensa que esta temporada es larga, imagínate el resto, que en la segunda mitad de la temporada vamos a las carreras solo por ir, porque no hay incentivo, no luchamos por nada", concluyó.