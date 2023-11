El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que recordar√° el 2023 por "la llegada a Aston Martin", por "los podios" y por volver a sentirse "competitivo", y no por la posici√≥n que ocupe finalmente en la general del Mundial de Pilotos tras el Gran Premio de Abu Dabi, donde comenzar√° s√©ptimo.

"(El a√Īo) Lo voy a cerrar estupendamente. Voy a pensar que voy a acabar s√©ptimo en Pilotos, me van a adelantar ma√Īana Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien. Pero cambia poco, no voy a recordar el 2023 por la posici√≥n final del campeonato, sino por la llegada a Aston Martin, los podios y sentirme competitivo. El puesto final es una an√©cdota. En Constructores s√≠ que es importante, porque hay dinero en juego para el equipo; en Pilotos, no hay dinero", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

El asturiano, actualmente quinto en la clasificación, cree que perderá dos puestos en la general en favor del británico Lando Norris (McLaren), que parte quinto; y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sale segundo. "El Ferrari está otra vez 'Top 3' con Leclerc, es un coche tremendamente superior al nuestro en estos momentos. Lando -Norris- sale delante de mí, los McLaren están yendo muy rápido, así que creo que voy a perder la posición con Lando también en el Mundial de Pilotos", manifestó.

En este sentido, insisti√≥ en que lo que m√°s les interesa es el Mundial de Constructores. "Los McLaren salen delante de nosotros, terceros y quintos, y si es una carrera normal no tenemos mucho que hacer. Si hay una carrera un poco loca, hay alg√ļn 'safety car' o alg√ļn golpe de suerte, lo vamos a intentar, sobre todo en Constructores. Tengo miedo de Norris y de Leclerc, que no s√© si est√° a 12 o 13 puntos, y sale segundo y puede hacer podio. Vamos a divertirnos, pero creo que con la cabeza en otra cosa distinta a la clasificaci√≥n", se√Īal√≥.

Sobre la clasificaci√≥n, Alonso confes√≥ que no se esperaba ser s√©ptimo. "No me lo esperaba, porque en la FP3 sufrimos un poco m√°s de lo que esper√°bamos. Hicimos algunos cambios ayer por la noche, porque la FP2 fue muy corta, y ten√≠amos mucha preocupaci√≥n. Hicimos 14 y 15 esta ma√Īana y no sab√≠amos muy bien d√≥nde est√°bamos", indic√≥.

"En la Q1, en el primer intento, estaba decimoquinto y pens√© que iba a ser un s√°bado dif√≠cil. Fuimos progresando junto a la pista, hemos encontrado 'grip' cada vez que sal√≠amos. Salir ma√Īana s√©ptimos es mejor de lo esperado", finaliz√≥.