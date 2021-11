Fernando Alonso: "Russell estará más cerca de Hamilton de lo que lo ha estado Bottas"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) tiene claro que el joven George Russell estará "más cerca" de Lewis Hamilton que Valtteri Bottas cuando sea su nuevo compañero en Mercedes, aunque el siete veces campeón del mundo seguirá siendo de inicio "la preferencia principal" de la escudería alemana, mientras que cree que lo mejor para el Mundial es que el título se decida en la última carrera en Abu Dabi.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 siempre ha tenido a Russell entre sus pilotos jóvenes predilectos. "En estos dos años que he estado fuera y veía las carreras, lo que George consiguió con Williams, incluso si no estaba en los puestos de cabeza, fue muy impresionante", confesó en una entrevista a la agencia PA Media.

"Pero en lo que se refiere a batir a Lewis, no sé como irá. Incluso si George ha sido impresionante, Lewis es la leyenda, un gran campeón y nunca va a ser fácil ganarle, no importa lo talentoso que tú seas. Lo que es seguro, es que estará más cerca de él de lo que ha estado Valtteri, pero Lewis será la preferencia principal en la parte inicial el campeonato para Mercedes, sin duda", añadió el ovetense.

Su antiguo compañero en McLaren está ahora en la pelea con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por conquistar un octavo título mundial y superar así a Michael Schumacher, para lo que aún debe remontar 14 puntos a falta de tres Grandes Premios.

El asturiano considera que esta pelea "es buena para el deporte en general". "A todo el mundo le encanta una lucha real, no una artificial o entre compañeros de equipo", advirtió. "Mercedes ha estado fuerte en algunas carreras y Red Bull en otras, pero la batalla debería llegar a Abu Dabi y así es exactamente como el deporte debería ser", recalcó.

El piloto español, décimo del Mundial, correrá este domingo en Catar su Gran Premio número 331, 45 más que Hamilton, del que "no" le sorprende su larga estancia. "En la Fórmula 1 siempre estás motivado. Si ganas el título, reseteas completamente al año siguiente, empiezas de cero y nunca de llegas a cansar del éxito, así que no creo que esa sea una fortaleza para Lewis. Tiene muchas fortalezas, pero no es impresionante el continuar ganando, eso es bastante fácil", indicó.

Sobre su relación con el de Stevenage, Alonso recordó que ambos eran "muy jóvenes y muy competitivos" cuando vivieron su turbulento año 2007 en McLaren. "Necesitábamos alguien de guía y no lo tuvimos, pero nos respetábamos mucho el uno al otro y también nos comprendíamos mucho el uno al otro", aclaró.

"Ahora nosotros tenemos esta relación respetuosa, pero quizá es un poco más fría que la que solía ser. Tenemos diferentes opiniones sobre diferentes cosas. Lewis tiene un estilo de vida diferente a muchos de nosotros y que nos separa", sentenció.