Fernando Alonso: "Va a estar muy, muy apretado con McLaren hasta Abu Dabi"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Alpine) asegur√≥ que "a todo el mundo" le gusta el Circuito de Suzuka, escenario este fin de semana del Gran Premio de Jap√≥n, una cita donde no tiene previsto cambiar su unidad de potencia y donde esperan recuperar el cuarto puesto del Mundial de Constructores, ahora en poder de McLaren con quien augura que estar√° "muy, muy apretado hasta Abu Dabi".

"Creo que a todo el mundo le encanta Suzuka. La combinaci√≥n de curvas de alta velocidad y que haya un poco de peralte en las curvas tambi√©n hacen que la sensaci√≥n sea realmente especial. Los aficionados son muy apasionados y todo el fin de semana es una gran cosa. Y s√≠, deseando que los coches de este a√Īo disfruten especialmente de la alta velocidad", se√Īal√≥ Alonso este jueves en rueda de prensa.

El asturiano aclar√≥ que sus dos √ļltimos abandonos en Italia y Singapur han sido por "temas diferentes". "Hemos sido golpeados bastante por la fiabilidad y perdimos muchos puntos. Y desafortunadamente, ahora estamos en esta batalla con McLaren algunos puntos por detr√°s, as√≠ que espero que podamos tener estas √ļltimas cinco carreras normales y terminar lo m√°s alto posible. Pero s√≠, la fiabilidad ha sido nuestro punto m√°s d√©bil este a√Īo", recalc√≥.

En este sentido, el bicampe√≥n del mundo reconoci√≥ que, "tal vez", en Alpine no est√©n "completamente seguros" de no tener que hacer otro cambio de la unidad de potencia "hasta el final de a√Īo". "Es posible que tengamos que introducir una y no creo que vaya a ser este fin de semana, pero s√≠ pronto", confes√≥.

Sobre la pelea con McLaren por el cuarto lugar del Mundial de Constructores, con el equipo de Woking ahora cuatro puntos por delante tras la "gran pérdida" que tuvo el equipo francés en Marina Bay con sus dos coches fuera de los puntos. "Creo que habrá algunos fines de semana en los que podamos sumar algunos puntos más que ellos y en algunos otros, anotaremos menos. Creo que va a estar muy, muy apretado hasta que Abu Dabi", admitió.

Europa Press