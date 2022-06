Fernando Alonso: "Van a pasar cosas, hay que alejar las trampas"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Alpine) lament√≥ el habitual paso atr√°s el s√°bado para partir d√©cimo este domingo en el Gran Premio de Azerbaiy√°n, una carrera en la que "van a pasar cosas", algo positivo pero si no cae en ninguna "trampa".

"Una mezcla un poco de sensaciones, porque ayer en las sesiones libres íbamos bastante rápidos e igual esperábamos un poco más de hoy, pero estamos el 10 y el 13 así que un poco la realidad que a veces nos encontramos los sábados que perdemos un poco de competitividad", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campe√≥n del mundo explic√≥ que la cita en Bak√ļ seguro deparar√° sorpresas. "Puede pasar de todo, yo comet√≠ un error en la curva 15, Vettel y los McLaren tambi√©n. Van a pasar cosas ma√Īana y hay que estar atentos y concentrados, no cometer ning√ļn error, va a ser una carrera llena de trampas, hay que intentar estar alejados de ellas", apunt√≥.

"Contento de la crono en s√≠, las vueltas han sido buenas, no he tenido grandes problemas, el coche se sent√≠a bien tambi√©n pero esas tres o cuatro d√©cimas que nos separan del sexto no las ten√≠amos hoy as√≠ que a ver si ma√Īana podemos recuperarlas", a√Īadi√≥.

"La Q1 fue un caos general, yo sal√≠ con neum√°ticos usados en esa sesi√≥n, igual iba m√°s despacio, pero esto es Bak√ļ, si arrancan el coche un minuto antes est√°n delante m√≠o", apunt√≥ ante unas quejas de Alex Albon (Williams).