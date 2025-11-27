Fernando Gago es cesado de la dirección técnica del Necaxa de México

El argentino Fernando Gago fue cesado de la dirección técnica del club Rayos del Necaxa del fútbol mexicano, como consecuencia de la eliminación del equipo al término de la fase regular del torneo Apertura 2025.

"Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución", informó el Necaxa el miércoles en una breve publicación en su cuenta de la red social X.

La destitución de Gago fue confirmada 19 días después de que se consumara la eliminación de los Rayos en la última jornada de la fase regular del campeonato, y a unas horas de que comenzara la ronda de cuartos de final.

El pasado viernes 7 de noviembre el Necaxa llegó a la última jornada de la fase regular con 16 puntos y con leves posibilidades de clasificar al play in (repechaje), pero sus esperanzas, que dependían de otros resultados, se desvanecieron con la victoria del Querétaro por 2-1 sobre el Juárez.

Ya eliminados, los Rayos de Gago rescataron el empate 1-1 en su visita al Mazatlán y terminaron el torneo con 17 unidades.

En los días previos a ese partido, la prensa mexicana informó que la directiva necaxista ya había decidido la destitución de Gago en cuanto los Rayos fueran eliminados en el Apertura 2025.

Gago, de 39 años de edad, dirigió solo un torneo al Necaxa; su cese se dio aún cuando tenía contrato vigente por seis meses más.

El balance de Gago al frente del Necaxa fue de 17 partidos de liga con cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

En la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX con los de la MLS, los Rayos de Gago quedaron eliminados en la primera fase.

Para Gago se trata de su segunda gestión inconclusa con un equipo del fútbol mexicano. En la anterior, en pleno torneo Apertura 2024 renunció a la dirección técnica de las Chivas del Guadalajara para asumir el mando del Boca Juniors de Argentina.

