Fernando Gaviria, Iván Romeo y Rubén Guerreiro llegan al Movistar Team para 2023

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, el español Iván Romeo y el portugués Rubén Guerreiro se convirtieron este miércoles en nuevas incorporaciones del Movistar Team para la temporada 2023, anunció el equipo español.

De los tres fichajes, el más destacado seguramente es Gaviria, de 28 años y un velocista de nivel que procede del UAE Emirates y que cuenta en su palmarés con más de 40 victorias como profesional, entre ellas cinco etapas en el Giro de Italia y otras dos en el Tour de Francia.

"Es un nuevo reto, para mí en lo personal y también seguro para el equipo en su conjunto. Llego a un equipo de muy alto prestigio, que a su vez y hasta ahora ha estado muy enfocado en escaladores. Que confíen en mí, que soy un sprinter, me da una motivación extra, por tratar de representar bien a un equipo de esta talla, de esta historia, donde han corrido muchos ciclistas importantes del pelotón internacional", apuntó el de Antioquía que ficha por una temporada

Este cree que "lo más importante para 2023" que se acople bien a su nueva formación. "Ya tengo ganas de conocer a todos los compañeros y buscar la mejor forma de hacer un excelente grupo junto a ellos, para así poder pelear por la mayor cantidad de carreras posibles", confesó.

Además, el Movistar Team se hizo también con el joven vallisoletano de 19 años Iván Romeo, al que considera "una de las grandes esperanzas del pelotón nacional, corredor muy completo y excelente rodador" y que firma por las campañas 2023, 2024 y 2025.

Romeo llega procedente de uno de los mejores equipos de desarrollo del mundo, el Hagens Berman Axeon norteamericano que dirige Axel Merckx, y con este fichaje cumple "uno de los sueños más grandes que ha tenido desde niño".

"He crecido viendo a este equipo y formar parte de él es increíble. Soy muy exigente conmigo mismo y quiero mejorar día a día; dar la mejor versión de mí y aportar al equipo desde el primer momento en lo que se me pida. Si un día puedo aspirar a ganar una carrera, intentar conseguirlo, y si un día hay que ayudar, trabajar. Aportar en lo que haga falta, en definitiva, es el gran objetivo a corto plazo que tengo", subrayó.

La tercera y última incorporación es la del portugués Rubén Guerreiro, "un explosivo y sólido escalador", y que también correrá hasta 2025 en el Movistar Team, en el que aterriza tras su paso por el EF Education-EasyPost y después de lograr en su carrera dos 'Top 20' en grandes vueltas (17º en La Vuelta'19 y 18º en el Tour'21). En este 2022, se impuso en el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, fue séptimo en la Flecha-Valona y noveno en el Dauphiné.

"Movistar Team es un equipo que he admirado siempre desde pequeño, uno de mis favoritos, y tener la oportunidad de unirme a ellos me hace muy feliz y me motiva mucho. Quiero confirmar mis cualidades como ciclista porque creo que aún no he llegado al máximo de mis capacidades y pienso que los próximos años pueden ser los mejores de mi vida ciclista", advirtió.

El portugués tiene "grandes expectativas para estas tres próximas temporadas". "Me gustaría sacar lo mejor de mí como escalador, tanto peleando en las 'grandes' como en carreras de una semana o batallar en pruebas de un día duras como las de las Ardenas, que me gustan mucho. Ojalá poder pelear por hacer buenas generales en un Giro de Italia o La Vuelta, dos de mis carreras favoritas", deseó.

