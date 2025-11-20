Fernando Martínez, reelegido presidente de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Red Española de Fundaciones Universidad-Empresa (REDFUE) ha reelegido este jueves a Fernando Martínez como presidente de la asociación durante la 67ª Asamblea General, celebrada en Madrid.

La reelección confirma la estabilidad del proyecto iniciado en los dos últimos años y marca el inicio de una etapa en la que la REDFUE reforzará su papel estratégico como interlocutor clave entre el sistema universitario, el tejido empresarial y las administraciones públicas.

Martínez, actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad-Empresa (FUE), ha subrayado que "la REDFUE afronta 2026 con un programa ambicioso, colaborativo y orientado a dar más visibilidad al trabajo de fundaciones, consolidando la red como un agente imprescindible en la adaptación del sistema educativo y en la mejora de la empleabilidad".

El año 2025 ha supuesto para la REDFUE una consolidación de su posicionamiento institucional y reputacional. Las presentaciones del Libro Blanco de las Prácticas, celebradas en enero y marzo, se han traducido en cientos de impactos en medios nacionales y sectoriales, convirtiendo esta publicación en un documento de referencia en el debate sobre el nuevo Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, comúnmente llamado Estatuto del Becario.

Asimismo, los acuerdos firmados con CEOE y Cámara de España han permitido a la Red integrarse en comisiones estratégicas de educación, empleo, innovación e industria, incrementando su presencia en espacios de decisión clave.

A nivel operativo, la Comisión de Microcredenciales ha impulsado iniciativas orientadas al reconocimiento de entornos de aprendizaje empresariales, mientras que el Libro Blanco del Talento Internacional ha avanzado en su estructura y contenidos, configurándose como un proyecto estratégico que culminará en 2026 con su publicación.

Este año ha sido también significativo por la ampliación de la red: la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Leonardo Torres Quevedo de Cantabria se han incorporado como nuevos miembros, fortaleciendo la presencia territorial de la REDFUE, que alcanza ya 24 fundaciones en 16 comunidades autónomas.

Esta expansión consolida la visión de una red diversa, coordinada y representativa del conjunto del país.