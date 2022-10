Fernando Morientes: "El Real Madrid tiene más que perder en El Clásico que el Barça"

El ex jugador del Real Madrid Fernando Morientes aseguró que el conjunto blanco "tiene más que perder que el FC Barcelona" en El Clásico, ya que el equipo merengue llega como "favorito" al duelo, después de levantar Liga y Champions la pasada temporada.

"Tiene más que perder el Real Madrid que el Barça. El Barcelona es un equipo recién construido, tiene que acoplarse, demostrar muchas cosas, y el Madrid es el favorito, es un equipo muy hecho, que viene de ganar Liga y Champions", aseveró el exdelantero en una entrevista a Europa Press tras el evento La Barra de los Encuentros organizado por Mahou.

Morientes, autor de dos goles en los 12 partidos que disputó contra el FC Barcelona, comentó que 'pinchar' en el encuentro previo a El Clásico puede afectar, por lo que prefiere llegar al partido "de una semana limpia". "Si has perdido la semana se te hace la semana larga, pero con El Clásico, la previa, la polémica, el debate, al final olvidas lo demás. Pero ganar el partido anterior siempre es importante", comentó.

El exmadridista, con un balance en los Clásicos de tres victorias, tres empates y seis derrotas, entiende que, tras los problemas físicos de Karim Benzema, es "complicado volver a coger confianza" cuando regresas de una lesión. "Afecta mucho anímicamente y a la hora de hacer movimientos dentro del campo, pero la calidad no la pierde y si me preguntas si quiero que esté en el campo, prefiero que esté", afirmó.

Finalmente, el exfutbolista respondió a las palabras del técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, quien aseguró que el campeón de la Champions no siempre es el "mejor", ya que el factor suerte actúa. Sin embargo, Morientes apuntó que "en todas las facetas hay que tener suerte". "En la Champions, la Liga, en ir caminando y que no te atropelle un coche...", ironizó.

"Pero cuando uno llega a la final y la gana es porque alguien ha hecho un trabajo descomunal y eso es lo que no se valora. Me da mucha pena que exjugadores no valoren ese trabajo, hay suerte, pero también mucho sacrificio detrás", zanjó.

Europa Press