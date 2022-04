Fernando Morientes: "Quien no celebra un título no sabe lo que significa ganarlo"

El exfutbolista Fernando Morientes cree que "la Liga está sentenciada ya hace tiempo" y que será matemático "si no es este fin de semana será el siguiente y si no al próximo", por lo que no tiene dudas de que el Real Madrid tiene que festejarlo "por todo lo alto porque quien no celebra un título no sabe lo que significa ganarlo".

El exjugador del Real Madrid participó en el II Encuentro de las Estrellas organizado por LaLiga, en el que habló sobre el futuro del título. "La liga está sentenciada ya hace tiempo", afirmó Morientes, quien cree que será matemático muy pronto. "Si no es este fin de semana será el siguiente y si no al próximo", declaró.

"Los títulos de liga, de Champions, de Supercopa son para celebrarlos y quien no celebra un título no sabe lo que significa ganar un título y la dificultad que tiene ganarlo, o sea que hay que celebrarlo por todo lo alto", explicó el exjugador del Real Madrid, que considera que es importante festejar el hipotético campeonato de liga por parte del Real Madrid a pesar de tener en el horizonte la vuelta de las semifinales de Champions frente al Manchester City.

Sobre el acto, se mostr√≥ contento de poder participar en algo as√≠ por un fin ben√©fico. "Esta es la segunda edici√≥n que hacemos uniendo arte y uniendo f√ļtbol, nos sentimos muy c√≥modos nosotros jugando al f√ļtbol, evidentemente, y los actores tambi√©n hemos visto que han disfrutado mucho. Una causa solidaria, con la guerra de Ucrania de fondo, una manera de pasarlo bien y de lanzar un grito al mundo de decir basta ya, en el siglo XXI no puede haber gente muriendo por la guerra", coment√≥ Morientes.