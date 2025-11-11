Fernando Sánchez Castillo presenta 'Libre', una instalación de 25.000 estatuas ecuestres de Franco pero sin jinete

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El artista Fernando Sánchez Castillo presenta su trabajo 'Libre', una instalación de 25.000 reproducciones a escala de estatuas ecuestres de Francisco Franco, pero sin jinete.

Así, los próximos días 15 y 16 de noviembre el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge esta reinterpretación de una de las esculturas ecuestres del dictador que estuvo hasta hace no tantos años en las calles de Madrid, Santander o Valencia. Concretamente, se trata de una realizada por José Capuz y retirada de Nuevos Ministerios en Madrid en el año 2005.

De hecho, los visitantes podrán llevase una de las 25.000 miniaturas del artista a cambio de "una reflexión" en torno a la libertad por escrito.

Este proyecto está incluido en la Celebración de los 50 años de España en libertad, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

"El caballo sin jinete es una metáfora del pueblo que, cincuenta años después, ha recuperado las riendas de su destino. Con esta obra el poder se disuelve en la colectividad y los monumentos se convierten en espacios abiertos a la participación de todos. La memoria democrática no debe ser un ejercicio de nostalgia, sino una práctica viva que se construya cada día entre la ciudadanía", ha explicado el artista en un comunicado.

Precisamente, Sánchez Castillo ha sido reconocido por su trabajo en torno a las relaciones entre arte, poder y memoria, con obra en pinacotecas como el Centre Pompidou (París), la Tate Modern (Londres) o el Museo Reina Sofía (Madrid).