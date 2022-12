Fernando Santos: "Es bueno sentir la presión como favoritos, todos queremos ganar"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, auguró este lunes un "partido muy duro, entre dos equipos muy fuertes" ante Suiza, para el cual apuntó que es "muy bueno" sentir la "presión" del favorito, en un torneo que "todos" quieren ganar, al mismo tiempo que reconoció que no le gustó "nada" el gesto de Cristiano Ronaldo antes de su cambio en el partido contra Corea del Sur.

"Ante Suiza será un partido muy complicado, entre dos equipos muy fuertes. Pero creemos en la victoria", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el combinado helvético de este martes (20.00 horas).

Será el sexto enfrentamiento entre ambos conjuntos europeos en los últimos seis años, lo que hace prever a Santos un duelo "complicado". "Son muy organizados, con jugadores de mucha calidad que saben muy bien cómo jugar, con mucha sintonía hacia el mismo objetivo. Esperamos una Suiza bien organizada y disciplinada", analizó.

"Queremos seguir en el Mundial. Si me preguntas si somos favoritos, nosotros vamos partido hasta ser favoritos. No miramos si somos favoritos o candidatos, pero tenemos un equipo para ganar. Es muy buena sentir esta presión, todos queremos ganar y estamos focalizados en esto", relató, después de que desde el 'staff' suizo calificaran de favoritos a los lusos en los octavos de final.

Para alcanzar los cuartos de final, Santos insistió en que deben trabajar "aún más duro" que en la fase de grupos, en la que fueron líderes. "Tenemos que estar focalizados en el partido de mañana y en nosotros, tenemos que ser positivos", agregó.

Además, el seleccionador luso abordó el posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el club saudí Al Nassr, algo de lo que no ha hablado con el delantero. "No sabía nada. Pero esta es la situación con la que tiene que lidiar él, estamos en el Mundial, y en eso estamos focalizados", recalcó.

"Hay que preguntarle a Cristiano lo que piensa, pero yo tengo que decir que sentimos que la prensa se está metiendo con el equipo y eso incluye a Ronaldo. Pero no nos divide. Nos da fuerza", añadió, insistiendo en que el asunto "está terminado". "Solo elijo la alineación en el estadio, y siempre será así. Lo del Al-Nassr, es una cuestión suya, él está centrado en el mundial", zanjó.

Santos sí valoró el gesto del 'crack' portugués al ser sustituido ante Corea del Sur en el minuto 65, algo que no pareció gustar al delantero. "En el campo yo no escuché nada, estaba lejos y solo escuché una discusión con un jugador de Corea. Las imágenes no me han gustado nada, pero esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana", explicó

Rúben dias: "será un partido de alto nivel, no hay lugar para errores"

Por su parte, el defensa Rúben Dias manifestó que no deben cambiar "muchas cosas" para este partido y entrarse en ellos mismos para estos octavos de final. "Debemos tener en cuenta de que es un único partido, no hay lugar para errores. Tenemos que focalizarnos en prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido", afirmó.

"Esperamos un partido de alto nivel, especialmente teniendo en cuenta la competición que estamos jugamos. Estamos concentrados en nosotros, y lo que debemos hacer nosotros. Suiza tiene diferentes armas y querrá jugar el partido 50-50", agregó.

El central del Manchester City destacó que "no hay favoritos" en este duelo, al ser un partido "entre dos selecciones de mucho valor". "Es una eliminatoria del 'KO'", añadió, antes de destacar la fortaleza del grupo luso. "No somos un gran equipo solo por los jugadores que tenemos. Somos mejores por toda al plantilla, con mucha calidad en muchas posiciones", concluyó.

Europa Press