Fernando Tatis Jr. enciende a República Dominicana con un grand slam y piensa en grande

MIAMI (AP) — Fernando Tatis Jr. sabía que la pelota se había ido, sabía que acababa de conectar un grand slam, sabía que los aficionados en el loanDepot Park iban a pasar los siguientes instantes rugiendo tan fuerte que sus gritos seguirían resonando en el techo del estadio.

Y no se quedó ahí.

El grand slam no quedó ahí —el primero para la República Dominicana en su historia del Clásico Mundial de Béisbol— terminó siendo una victoria 10-1 sobre Israel y que aseguró el pase de su equipo a los cuartos de final. La celebración fue aún mejor: Tatis se posó en el plato durante un par de segundos, luego sostuvo el barril del bate con la mano derecha, después lanzó el bate por encima del hombro izquierdo y empezó a hacer gestos hacia su dugout.

Un swing épico. Un momento épico.

“Sabemos que hay mucho más que esto. Hemos estado disfrutando el momento. Hemos estado disfrutando el éxito que hemos estado (teniendo) en el terreno. Pero, al mismo tiempo, sabemos que hay una meta más grande”, señaló Tatis.

La meta está clara: ganar tres juegos en la fase de eliminación directa y conquistar el segundo título del país. No será fácil, no con Shohei Ohtani y Japón rumbo a Miami para los cuartos de final (y, esperan, las semifinales y la final). El roster de Estados Unidos está repleto de talento, y los dominicanos tienen un duelo con Venezuela en Miami la noche del miércoles, incluso antes de que empiecen los cuartos de final.

“Hoy fue el día de Tatis Jr. Se robó el espectáculo, y así de peligrosa es esta alineación. ... Puede poner la pelota en las gradas como lo hizo hoy, y fue un momento enorme para nosotros para darle la vuelta a las cosas cuando sacó fuerzas y conectó ese grand slam”, señaló el manager de la República Dominicana, Albert Pujols.

La República Dominicana no ha sido puesta a prueba; sus tres victorias se dieron por un marcador combinado de 34-5.

“Es el tipo de equipo que armas cuando quieres ganar en PlayStation o en MLB The Show. Hay un par de equipos más en este torneo que probablemente son parecidos. Son un equipo muy bueno, como dije. Ahora mismo, son uno de los mejores equipos del planeta”, señaló el manager de Israel, Brad Ausmus.

La República Dominicana ganó el torneo en 2013, lo que la convierte en la única nación, aparte de Estados Unidos o Japón, en ganar la corona del Clásico Mundial. Japón ha ganado tres veces, Estados Unidos una.

Tatis recuerda haber visto a su padre, Fernando Tatis Sr. —quien una vez conectó dos grand slams en la misma entrada de un juego de Grandes Ligas— jugar en el CMB de 2009, y tiene recuerdos de haber visto la carrera hacia el título cuatro años después.

Y con un swing, y un bat flip, tuvo un nuevo recuerdo el lunes que sabe que muchos dominicanos saborearán.

“Somos uno, el equipo y los aficionados. Somos uno. Nosotros hacemos lo mejor en el terreno, y ellos hacen ruido en el estadio, en las gradas. Somos uno, y esta victoria les pertenece a todos”, expresó Tatis.

