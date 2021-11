Fernando Verdasco avisa a Alcaraz: "En la Davis la presión pesa más"

El director de las Finales de la Copa Davis, Fernando Verdasco, cuenta las horas para el inicio del Mundial del tenis este jueves, repartido en tres sedes, Madrid, Innsbruck y Turín, una experiencia que ya adelanta como "inolvidable" por el escenario, la lucha por la Ensaladera con muchos focos y presión para Carlos Alcaraz.

Después de un año en blanco por la pandemia de coronavirus, la Davis vuelve en su segunda edición en su nuevo formato, 10 días para buscar al campeón. Los cambios llegaron para quedarse. "No he oído muchas quejas. Cuando jugábamos con el formato antiguo siempre nos quejábamos de que era un calendario duro. Ahora es todo recogido en 10 días, este año en tres ciudades", confiesa en una entrevista con Europa Press, en la previa al inicio del torneo.

Verdasco ve a los "jugadores encantados", "de aquí a cinco años", con este nuevo formato, porque suaviza ese calendario que provoca además habituales bajas. Este año, la campeona España tiene la sensible de Rafa Nadal, y todos los focos caen sobre un Alcaraz que pretende abrir una nueva era con la séptima Ensaladera española.

"Es un chaval de 18 años... Llega aquí a la Davis con la moral por las nubes, con mucha confianza y en buena forma. Esperemos que a España le dé muchos puntos. Con la baja de Bautista, si ya tenía presión porque mucha gente habla de él como el relevo de Nadal, ahora más aún que a lo mejor va a tener que jugar todos los partidos. Esperemos como español que esté en la mejor forma posible y pueda ganar muchos puntos", apunta.

Alcaraz, Pablo Carreño, Marc Granollers, Feliciano López y Albert Ramos, en sustitución de Bautista, empezarán el viernes el reto inicial en el Grupo A junto a Rusia, una de las favoritas, y Ecuador en el Madrid Arena. "Alcaraz tiene el juego, pero en la Davis no estamos hablando de un torneo normal", avisa.

"La presión de jugar por un país no es como jugar un torneo por ahí. Es muy maduro, es muy buen jugador, asesorado por Juan Carlos Ferrero, y va a ser capaz de llevar la presión, pero es complicado. Lo normal es que la presión le pese más que un torneo normal de la ATP. Ojalá que sepa sobrellevar esa presión y que pueda dar un gran nivel", explica sobre el reto del murciano.

Regresa la davis con el uno y el dos del mundo

Por otro lado, Verdasco prepara su debut en un papel de organizador cuando aún está en activo, sabedor eso sí que la temporada 2020 estaba condenada por las lesiones. "Era el momento perfecto para abrir nuevos horizontes y experimentar con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar de esta competición desde otro punto de vista. No me sienta mal no jugar por ser director del torneo, porque sabía que no iba a jugar", apunta.

La Davis tendrá ausencias de grandes nombres del Circuito ATP, como Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Diego Schwartzman o Dominic Thiem, pero el Mundial de tenis está por encima. "La copa Davis es como el Mundial de fútbol pero de tenis, aunque haya 10 jugadores que no puedan jugar por muy buenos que sean, sigue siendo el Mundial de naciones, y si juega España, juega España", confesó.

Tras dos años sin Davis, el torneo volverá este jueves con la acción simultánea en sus tres sedes. Madrid tendrá los partidos de los Grupos A y B, Innsbruck del C y F, y Turín, D y E. La campeona y anfitriona España chocará con una favorita como la Rusia de Daniil Medvedev, número dos del mundo, dando más potencia a un equipazo.

Mientras, el número uno del mundo, Novak Djokovic, estará con Serbia en un Grupo F que son favoritos, a pesar de tener a la anfitriona Austria, que eso sí no podrá tener público por restricciones por el coronavirus, y Alemania. La finalista Canadá tendrá las bajas de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov; Francia se ha reinventado e Italia no tendrá a Matteo Berrettini.