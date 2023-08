El tenista madrileño Fernando Verdasco disputará la quinta edición del Rafa Nadal Open by Movistar, ATP Challenger que se disputa sobre pista dura del 28 de agosto al 3 de septiembre, participando en el torneo por segunda vez en su carrera, con el objetivo de mejorar los cuartos de final alcanzados hace dos años.

"La quinta edición del Challenger que se celebra en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar volverá a contar con la presencia de Fernando Verdasco. El ex top-10 madrileño, que fue semifinalista de Grand Slam y 3 veces campeón de la Copa Davis se sumará a la nómina de tenistas que formarán parte del Rafa Nadal Open by Movistar del 28 de agosto al 3 de septiembre", anunció la organización del torneo.

Verdasco, que acumula más de veinte años en la élite del tenis profesional, viene de perder en su debut en el Challenger de Stanford (Estados Unidos) ante el rumano Alexander Cozbinov. Su último triunfo fue a finales de julio en octavos del Challenger de Segovia, y ahora buscará en Manacor suceder a Luca Nardi como campeón del Rafa Nadal Open. Y es que podría convertirse en el jugador más longevo en levantar un título en la historia del Circuito Challenger.

El madrileño jugará por segunda vez este torneo buscando mejorar los cuartos de final alcanzados en 2021, cuando cedió frente al alemán Tobias Kamke. "Rafa y yo nos conocemos desde hace más de veinte años y poder jugar un torneo en su Academia es algo que me hace muchísima ilusión", reconoció el tenista. Las instalaciones son increíbles y tengo muchas ganas de poder competir en Manacor", aseguró el tenista.

El Rafa Nadal Open congrega a, según la organización, 10.000 espectadores en cada edición. "Para nosotros significa mucho poder disfrutar de una semana de tenis con un nivel muy alto. Los jugadores de tenis que vienen saben que están en un lugar fantástico para disputar un torneo, tienen todo cerca de una manera muy cómoda en unas instalaciones que aprecian y a las que luego quieren volver. Confiamos que el Challenger será otro año más un éxito", valoró el tenista Rafa Nadal.