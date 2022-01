Ferran Torres: "Estoy tranquilo y sé que me podrán inscribir"

El nuevo jugador del FC Barcelona Ferran Torres aseguró en su presentación que está "muy tranquilo" respecto a que el club pueda inscribirle pese a que ahora mismo no haya margen salarial suficiente para hacerlo, y sobre su lesión aseguró estar ya "a punto" de recibir el alta médica.

"Estoy totalmente tranquilo, sé que hacen todo lo posible y trabajando en ello. Estoy tranquilo y sé que al final se podrá (inscribirlo)", manifestó en rueda de prensa telemática en el Camp Nou.

Ferran Torres aseguró que se fue al Manchester City "para volver algún día" a alguno de los "grandes clubes de España". "Cuando me llamó el Barça no me lo pensé, estoy preparado para esta gran responsabilidad, soy un jugador al que le gustan los retos y estoy preparado para devolver al Barça donde merece", aseguró.

"Espero ser un jugador importante y aportar el máximo que pueda al equipo para aportar alegrías y para seguir creciendo como futbolista. Vengo jugando de delantero en el City pero mi posición es la de extremo derecho. Pero cuanto más polivalente se es más se ayuda al míster y mientras juegue me da igual donde", detalló.

A nivel físico, cerca de recuperarse de la lesión en el pie, aseguró estar "muy bien y con confianza". "Espero que para la Supercopa pueda estar o incluso antes. Soy ambicioso, me gustan los grandes retos, y consideré que era buena opción para mí venir aquí y llevar al Barcelona donde se merece aportando mi 'granito' de arena", ahondó.

Preguntado por su paso por el City de Pep Guardiola, explicó que del técnico de Santpedor aprendió "muchísimo". "Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Me ha hecho jugar de delantero. Me llevo grandes momentos muy bonitos y aprendizajes, que me han servido para afrontar este reto con muchas ganas", se sinceró.

Antes de someterse a su primera rueda de prensa, fue presentado en el Camp Nou ante la afición 'culer' y aseguró estar muy agradecido por llegar al club blaugrana. "Muchas gracias a todos los 'culers' por esta bienvenida. Es un sueño, el Barça sabemos el club que es y la grandeza que tiene, voy a dar todo lo que tengo dentro para devolver al Barça donde se merece", aseguró entonces.