Ferrari Amalfi, incluso para los menos experimentados

En una presentación en Faro, Portugal, ANSA pudo probarlo.

Con un precio de lista a partir de 240.000 euros, el Ferrari Amalfi busca atraer a nuevos clientes, incluso a los no expertos, que puedan disfrutar del placer de conducir un coche de Maranello con extrema seguridad. Todo esto gracias a innovaciones tomadas de los modelos de la gama, como el sistema de frenado por cable.

Con su diseño esencial y elegante, el estilo del Amalfi es fruto del trabajo del equipo liderado por Flavio Manzoni, quien decidió abandonar algunos elementos que caracterizaban al Roma, como la parrilla delantera. Otro factor determinante es la aerodinámica, diseñada tanto en la parte delantera como en la trasera para lograr siempre la carga aerodinámica adecuada.

Además, se ha introducido un nuevo alerón trasero activo, ajustable en tres posiciones, que genera una carga aerodinámica máxima de 110 kg a 250 km/h. La prueba de conducción para los medios en Portugal tuvo lugar un día lluvioso, lo que nos permitió descubrir lo manejable y agradable que es conducir este coche en cualquier condición.

Lo primero que hay que hacer es seleccionar el modo de conducción Wet desde el manettino (pequeño interruptor giratorio en el volante), ubicado en el nuevo volante, que ha sido rediseñado y ahora cuenta con botones físicos, una opción que satisface las necesidades de los clientes. En todos los modos de conducción, la potencia máxima disponible es siempre de 640 CV, pero lo que cambia es la entrega. Durante la prueba, pasamos por carreteras muy resbaladizas, con corrientes de agua y zonas con poca visibilidad.

Frenar siempre ha sido una experiencia tranquilizadora gracias al nuevo sistema de frenos Brake-by-Wire con ABS Evo, que ofrece un recorrido más corto pero fácilmente modulable y una frenada repetible y consistente incluso en condiciones de humedad.

El corazón del Amalfi es el motor: el icónico V8 de Ferrari (considerado la mejor opción de la casa para coches turboalimentados con motor central delantero) se ha actualizado y ahora ofrece 20 CV más que el Roma. El motor de ocho cilindros ofrece así una mayor elasticidad gracias a una configuración revisada del árbol de levas y a la introducción de una unidad de control del motor desarrollada en colaboración con Bosch.

A bordo, sin embargo, se percibe una sensación de innovación gracias al diseño de doble cabina, que envuelve al conductor y al pasajero en dos celdas conectadas visualmente por el salpicadero, los paneles de las puertas y el túnel central.

La experiencia a bordo del Ferrari Amalfi ha sido diseñada para ofrecer una interacción intuitiva, atractiva y tecnológicamente avanzada, gracias a un sistema HMI (Human-Machine Interface) completamente renovado y estructurado en tres pantallas (principales): el panel de instrumentos de 15,6", una pantalla táctil capacitiva de 10,25" desde la que se puede gestionar el climatizador, las funciones multimedia y los ajustes de los asientos, y la pantalla del pasajero de 8,8" que muestra parámetros como las fuerzas G y el régimen del motor.

