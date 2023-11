Por Rory Carroll

LAS VEGAS, 17 nov (Reuters) - Charles Leclerc lideró a su compañero de equipo en Ferrari Carlos Sainz en un doblete en los entrenamientos del viernes para culminar una extraordinaria primera jornada en el Gran Premio de Las Vegas, con la acción en pista que terminó a las 4 de la mañana y ante unas gradas vacías tras el drama previo.

La actuación de Sainz fue aún más impresionante si se tiene en cuenta que el coche del español había quedado destrozado por una tapa de drenaje suelta que obligó a cancelar la primera sesión de entrenamientos después de sólo ocho minutos de acción.

Humo blanco y chispas salieron del Ferrari cuando la tapa hizo un agujero en el piso del coche, dejando un rastro de destrucción que provocó una penalización automática de 10 puestos en la parrilla para la carrera del sábado por la noche.

La célula de supervivencia, el motor, la batería y la electrónica de control sufrieron daños irreparables durante un incidente que el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, calificó de "inaceptable".

"Creo que es duro para un equipo llegar a Las Vegas y tener este tipo de incidente", dijo mientras los mecánicos reconstruían el coche de Sainz.

La acción se reanudó más de cinco horas y media después, a las 02.30 A.M. hora local, tras las reparaciones en el circuito de poco más de 6 kilómetros que discurre por el famoso Strip y con un telón de fondo de hoteles y casinos iluminados con luces de neón, pero con los aficionados desalojados de las tribunas.

A pesar de que la FIA reconoció "circunstancias externas muy inusuales", los comisarios de la Fórmula Uno dijeron que Sainz seguiría incurriendo en una penalización de 10 puestos en la parrilla para la carrera del sábado.

El chasis del piloto de Alpine Esteban Ocon también tuvo que ser sustituido debido a los daños, pero también regresó para la segunda sesión libre.

La vuelta rápida de Leclerc, de un minuto y 35,265 segundos, fue 0,517 más rápida que la de Sainz.

Fernando Alonso fue el tercero más rápido para Aston Martin, con Sergio Pérez de Red Bull cuarto y Valtteri Bottas quinto para Alfa Romeo.

El tricampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, fue sexto en la tabla de tiempos antes de una carrera con poco en juego para el piloto neerlandés, que se adjudicó el campeonato en Qatar el mes pasado.

"Nos las arreglamos para hacer todo el programa, que creo que era lo más importante para hoy", dijo Verstappen, que no ha sido fan de todo el bombo que rodea el evento y lo extendió también a la pista. "He tenido mejores pistas en mi vida, no hay nada nuevo que haya descubierto", agregó.

El piloto de Mercedes y siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton se mostró más entusiasmado.

"Es increíblemente rápido y muy divertido (...) Estoy muy contento de haber podido rodar de nuevo. No ha sido una buena FP1 (primera sesión de entrenamientos), pero han hecho un buen trabajo para arreglarlo", dijo el británico.

Leclerc también fue el más rápido en la primera sesión, con un tiempo de 1:40.909, seguido por el dúo Haas de Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen. Verstappen fue cuarto.

Las sesiones a lo largo del transformado Strip marcaron el regreso de la F1 a Las Vegas por primera vez en casi 40 años. (Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles, Reporte adicional de Alan Baldwin en Londres; Editado en Español por Manuel Farías)