Ferrari publica imágenes promocionales de su nuevo deportivo eléctrico Luce

9 feb (Reuters) - Ferrari publicó el lunes imágenes promocionales de su nuevo deportivo totalmente eléctrico, revelando el nombre y el diseño interior del primer modelo de su esperada gama.

El nuevo Luce se anunció con imágenes de sus asientos de cuero, el volante, los instrumentos y el panel de control. Sin embargo, el aspecto exterior del coche se mantendrá en secreto hasta mayo.

LoveFrom, un colectivo creativo fundado por los diseñadores Sir Jony Ive y Marc Newson en San Francisco, ha colaborado con Ferrari en el diseño del Luce, según ha informado el fabricante de automóviles.

La tecnología en la que se basa el nuevo modelo fue revelada por Ferrari en octubre.

El coche contará con un sistema de sonido especialmente diseñado para amplificar las vibraciones reales de su motor y crear un sonido Ferrari claramente eléctrico, en lugar de simular el ruido del motor, informó la empresa en ese momento. (Reporte de Mirko Miorelli. Editado en español por Javier Leira)