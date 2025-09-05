Ferrari vuela en prácticas en Monza, pero Norris se queda con el mejor tiempo de la jornada

Por Alan Baldwin

MONZA, Italia, 5 sep (Reuters) - Ferrari logró el viernes un sorprendente "uno-dos" en los primeros entrenamientos para el Gran Premio de Monza, pero Lando Norris, piloto de McLaren y aspirante al título, se recuperó del duro golpe que supuso el fallo de su coche en la carrera anterior y terminó marcando en ritmo de la jornada.

El británico dio una vuelta a la soleada "Pista Mágica" de Monza con un mejor tiempo de 1 minuto y 19,878 segundos en la segunda sesión de la tarde, 0,083 más rápido que el ganador de Ferrari en 2024, Charles Leclerc.

McLaren, líder del Campeonato de Constructores, busca el domingo su sexta victoria consecutiva, con Oscar Piastri 34 puntos por delante de Norris tras 15 de las 24 pruebas del año disputadas.

El ex piloto de Ferrari Carlos Sainz fue tercero con Williams, con Piastri cuarto y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, de Ferrari, quinto.

Hamilton y Leclerc habían sorprendido al marcar el ritmo por la mañana.

En su primera aparición en Monza vestido de rojo con Ferrari, Hamilton, cinco veces ganador del GP de Italia, había rodado por la mañana con un mejor tiempo de un minuto y 20,117 segundos. Leclerc fue 0,169 más lento, y Sainz fue tercero a 0,533 de la cabeza.

"El ambiente en general es muy bueno y hemos recibido un impulso positivo de los tifosi (aficionados) durante toda la semana. Es una energía extra y muy positiva", dijo el jefe de Ferrari, Fred Vasseur.

Hamilton aún no ha subido al podio con Ferrari, y la sesión inaugural del viernes, celebrada bajo un sol radiante fue una inyección de moral para el equipo tras el doble abandono en Países Bajos el fin de semana, cuando ambos automóviles se estrellaron.

Hamilton tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida del domingo, después de haberla arrastrado desde Zandvoort.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, fue cuarto en la mañana y sexto por la tarde.

Norris fue sexto por la mañana, mientras Piastri vio la sesión desde afuera, con el piloto irlandés de Fórmula Dos Alex Dunne tomando su lugar y terminando en el puesto 16.

Alex Albon fue séptimo para Williams, con George Russell de Mercedes octavo y Fernando Alonso de Aston Martin noveno.

Isack Hadjar de Racing Bulls completó el "top-ten" por la mañana.

Alex Albon fue séptimo con Williams en ambas sesiones.

Nico Hulkenberg, de Sauber, Yuki Tsunoda, de Red Bull, y George Russell, de Mercedes, completaron los diez primeros puestos en la segunda sesión.

El francés Hadjar, tercero el fin de semana en el que fue el primer podio de su carrera en la F1, provocó una bandera roja cuando se salió en la chicane Ascari a 25 minutos del final y esparció gravilla por la pista. Terminó en los puestos 10 y 11, respectivamente.

El piloto reserva de Alpine, el estonio Paul Aron, sustituyó al argentino Franco Colapinto en la sesión y terminó último. El sudamericano también fue último cuando volvió a la acción.

(Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)