Ferreira vs. Gallardo: ajedrez por las semifinales de la Libertadores

De un lado, el poderoso Palmeiras del portugués Abel Ferreira. Del otro, el River Plate de Marcelo Gallardo. Dos de los entrenadores más prestigiosos en el fútbol sudamericano se sientan este miércoles frente al tablero con las semifinales de la Libertadores en juego.

El Verdão asume la vuelta de este cruce de cuartos de final, en el Allianz Parque de Sao Paulo, con una ventaja importante: ganó 2-1 la semana pasada la ida en el Monumental de Buenos Aires.

"Son partidos diferentes", advirtió Ferreira, que llevó al equipo paulista a ganar la Libertadores en 2020 y 2021. En la primera de ellas, se impuso en semis ante el River del Muñeco.

"No sé cómo va a ser este, porque no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos vamos a preparar y no creo que haya grandes sorpresas ni de un lado ni del otro", continuó el portugués el sábado en rueda de prensa, tras el triunfo 4-1 de Palmeiras ante Fortaleza en la liga brasileña.

"Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra", expresó por su lado Gallardo, también con un palmarés de que presumir.

El argentino, de 49 años, participó en tres de los cuatro títulos de la Libertadores conseguidos por el club bonaerense: como técnico en 2015 y 2018 y como jugador en 1996.

Refuerzos en alza

Ferreira, de 46 años, debe contar con Andreas Pereira, fichado a finales del mes pasado procedente del Fulham de Inglaterra.

El centrocampista nacido en Duffel, Bélgica, pero internacional con Brasil, marcó dos goles el fin de semana en el triunfo doméstico del Verdão, que lo puso a dos puntos del líder Flamengo con un partido menos.

Los refuerzos del club paulista para apostar por esta Libertadores están siendo fundamentales.

El delantero Vitor Roque firmó uno de los dos tantos del equipo en su visita a Buenos Aires.

Roque se convirtió a principios de año en el fichaje más alto en la historia del fútbol de Brasil y toda Sudamérica, cuando el Palmeiras pagó al Barcelona 25,5 millones de euros.

"Juanfer" Quintero, ¿novedad?

River Plate sufrió por su parte una dura derrota 2-0 ante Atlético Tucumán en el campeonato argentino, en un encuentro en el que reservó a la mayoría de sus titulares.

Futbolistas como Franco Armani, Gonzalo Montiel o Maximiliano Salas ni siquiera entraron en convocatoria.

Gallardo, a quien Ferreira calificó como "uno de los mejores entrenadores de América del Sur", estudia qué piezas puede poner en juego para dar vuelta al cruce.

Una de las novedades podría ser Juan Fernando Quintero, dejando de lado la línea de cinco defensores utilizada en el primer choque de esta eliminatoria.

Sin embargo, el creativo colombiano, de 32 años, no tuvo una buena presentación en la liga local el fin de semana.

El club de la banda roja cruzada recupera, por otra parte, al mediocampista Giuliano Galoppo, luego de que cumpliera suspensión.

El ganador entre Palmeiras y River Plate se enfrentará en semifinales con el de la eliminatoria Sao Paulo-Liga de Quito, que se define el jueves en el Morumbi tras victoria 2-0 de los ecuatorianos en la altura quiteña la semana anterior.

El pitazo inicial será a las 21:30 locales (00:30 del jueves GMT).

Alineaciones probables:

Palmeiras: Weverton - Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo - Juan Fernando Quintero - Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

