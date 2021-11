Ferrell y rudd cambian la comedia por lo siniestro en "the shrink next door"

(Repite la historia a más suscriptores; sin cambios en el texto)

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 8 nov (Reuters) - Más conocido por sus películas de carcajadas, el actor y comediante Will Ferrell encontró "liberador" expandirse en "The shrink next door", una comedia oscura sobre la relación entre un psiquiatra manipulador y su paciente.

Basada en el podcast del mismo nombre, la miniserie que se estrena el viernes en Apple TV+ cuenta la historia de cómo durante 30 años, el doctor Isaac "Ike" Herschkopf se hace cargo de la vida del paciente Martin "Marty" Markowitz, llegando a vivir en su casa, convirtiéndose en presidente de su negocio familiar de telas y separándolo de su hermana.

Ferrell interpreta a Marty en esta historia inspirada en hechos reales, en la que vuelve a compartir cartel con Paul Rudd, quien interpreta al Dr. Ike y con quien ya coincidió en el elenco de "Anchorman".

"Fue triste", dijo Ferrell a Reuters, al hablar sobre la parte dramática del filme. "Eso fue (algo) del proyecto que nos atrajo a Paul ya mí, que era una oportunidad para crecer en ese mundo".

"Si bien fue un desafío al mismo tiempo, fue muy liberador poder hacer algo tan tremendamente diferente a todo lo que había hecho en el pasado. Me preguntaron '¿cómo pudiste contenerte e interpretar algo más pequeño y muy creíble y real?' Pues lo cierto es que lo disfruté muchísimo", agregó.

Cuando Marty tiene un ataque de pánico durante la visita de un cliente, su hermana Phyllis, interpretada por Kathryn Hahn, le sugiere que vea a un psiquiatra. El Dr. Ike empieza a jugar entonces un papel cada vez más importante en la vida de Marty, convirtiéndose en palabras de este último en su "psiquiatra, socio comercial y mejor amigo".

"Lo emocionante de interpretar a alguien que sé que a la gente no necesariamente le gustará, sobre todo en esta historia, (fue) intentar encontrar las partes de un personaje que le hace humano, empático e intrigante", afirmó Rudd.

"Nadie es realmente una sola cosa. Hay muchos matices y mucha complejidad en el comportamiento humano y por qué hacemos las cosas que hacemos", agregó.

Tanto Ferrell como Hahn conocieron a los Marty y Phyllis de la vida real para prepararse para sus papeles en.

"Ella me ayudó a encontrar una esencia y también una 'Estrella del Norte' ética, porque me estaba costando mucho ver cómo podría buscar el perdón para mi hermano si me había dejado durante 30 años", dijo Hahn.

En abril, el Departamento de Salud del estado de Nueva York encontró a Herschkopf -quien fue citado diciendo que Markowitz actuó libremente- culpable de mala conducta profesional y le ordenó devolver su licencia.

(Editado en español por Carlos Serrano)