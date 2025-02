Ferrer es la empresa farmacéutica con mayor desempeño social y ambiental del mundo según B Corp

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--feb. 20, 2025--

La empresa farmacéutica española Ferrer ha revalidado su estatus como B Corp, reconocimiento internacional que obtienen aquellas compañías que tienen modelos de negocio de impacto y que cumplen con altos estándares sociales, ambientales y comunitarios. En esta ocasión, Ferrer ha sumado 136,4 puntos, convirtiéndose en el laboratorio farmacéutico con mayor puntuación del mundo. Además, se sitúa como la tercera compañía (de cualquier sector) con más puntos del planeta entre las que facturan más de 500 millones de euros al año.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250220374890/es/

El equipo de Ferrer celebra convertirse en la empresa farmacéutica con mayor puntuación B Corp del mundo. (Photo: Ferrer)

Según Mario Rovirosa, CEO de Ferrer, “este resultado es el reflejo de que nos tomamos muy en serio nuestro propósito de utilizar el negocio para luchar por la justicia social, ya que todas las personas de la compañía trabajan diariamente para que seamos una de las mejores empresas, no del mundo, sino para el mundo. No obstante, a pesar de la enorme alegría que sentimos por este reconocimiento, creemos que no es suficiente y que tenemos la obligación moral de hacer más y mejor, porque la situación de injusticia social en el mundo es urgente y solo con la suma de todos podremos hacer frente a los retos actuales y del futuro”.

Para entrar a formar parte del movimiento B Corp, una empresa debe alcanzar un mínimo de 80 puntos tras recibir una exhaustiva evaluación en torno a cinco ámbitos de actuación: gobernanza, clientes, medio ambiente, empleados y comunidad. En 2022 Ferrer obtuvo una puntuación de 100,6 puntos y se convirtió en l a primera compañía farmacéutica española en formar parte de la comunidad B Corp y, ahora, tres años después, ha mejorado su puntuación un 35%.

En este tiempo, Ferrer ha llevado a cabo más de 100 iniciativas que han contribuido a incrementar su puntuación en cada uno de los ámbitos de actuación. No obstante, el aumento más significativo se ha producido en el área de Comunidad, pasando de 13,2 a 38 puntos, principalmente provocado por el reconocimiento del Modelo de Negocio de Impacto (MNI) de Donaciones, y la mejora en la gestión ambiental y social en la cadena de suministro.

El Modelo de Negocio de Impacto de Donaciones reconoce el compromiso de donar todos los años, como mínimo, el 20% de los beneficios totales de la compañía y destinar, por lo menos, un 10% a las Fundaciones de Ferrer y, el resto, a otras entidades sociales y medioambientales. De hecho, en los últimos 4 años, Ferrer ha ido más allá de este compromiso y ha destinado, de media, un 40% de sus beneficios a proyectos de impacto positivo.

Este modelo se suma al de Salud que ya se reconoció en la certificación inicial, dado que Ferrer, como compañía farmacéutica, se centra en ofrecer soluciones terapéuticas transformadoras a aquellas personas con enfermedades debilitantes de baja prevalencia, especialmente en las áreas de las enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales y en los trastornos neurológicos.

Mario Rovirosa también ha declarado que “en Ferrer tenemos el convencimiento de que el éxito empresarial debe ir de la mano de la generación de un impacto positivo, tanto en la sociedad como en el planeta. Por ello, hace tiempo emprendimos una transformación que nos llevó más allá de la actividad empresarial tradicional, convirtiéndonos en una entidad comprometida con la acción para el cambio social. Este enfoque no solo ha reforzado nuestra identidad y propósito, sino que también ha demostrado que la sostenibilidad y la rentabilidad pueden coexistir sin compromisos. Nuestro modelo de negocio demuestra que es posible generar valor económico mientras se contribuye activamente a construir un mundo más justo y sostenible.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250220374890/es/

CONTACT: Más información:Ferrer

Gorka Ortiz de Zárate

Communication Advisor

gortizdez@ferrer.com

Tel. +34 936 003 779

KEYWORD: SPAIN EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) CLIMATE CHANGE MANUFACTURING SUSTAINABILITY RECYCLING PHARMACEUTICAL BUSINESS PROFESSIONAL SERVICES ENVIRONMENT ENVIRONMENTAL ISSUES TRANSPORT OTHER MANUFACTURING BIOTECHNOLOGY LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT HEALTH

SOURCE: Ferrer

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/20/2025 07:03 AM/DISC: 02/20/2025 07:02 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250220374890/es