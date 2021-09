Parsippany, n.j.--(business wire)--sep. 30, 2021--

Ferring presenta datos completos de cinco ensayos con RBX2660 que demuestran una eficacia consistente y duradera en la infección recurrente por C. Difficile, así como múltiples análisis que demuestran cambios positivos en las propiedades del microbioma

Ferring Pharmaceuticals y Rebiotix, una empresa de Ferring, han anunciado hoy los resultados finales de un análisis de cinco ensayos prospectivos de su bioterapéutico in vivo basado en la microbiota, RBX2660, para la reducción de la infección recurrente por C. difficile (rCDI). El resumen, presentado en la IDWeek 2021, representa la primera vez que estos datos se muestran juntos, y es uno de los cuatro únicos resúmenes que han recibido el premio del Comité del Programa a la investigación científica sobresaliente.

"Durante años, las personas con infección recurrente por C. difficile no han tenido una opción de tratamiento disponible y estandarizada para romper el ciclo de recurrencia o abordar clínicamente la salud de la composición de su microbioma intestinal que los pone en riesgo de padecer esta enfermedad altamente contagiosa, y todavía no la tienen" expresó Teena Chopra, MD, MPH, profesora de Medicina, División de enfermedades infecciosas, facultad de Medicina de la Wayne State University. "Los importantes datos de los ensayos bioterapéuticos basados en el microbioma de Ferring suponen un hito importante para que la comunidad de C. difficile pueda tener algún día una opción de tratamiento mejorada para los pacientes que sufren esta enfermedad".

En los cinco ensayos prospectivos, que incluyeron a 723 participantes con tratamiento activo, RBX2660 redujo sistemáticamente la recurrencia de la ICD, y hasta el 78,9% permaneció libre de recurrencia durante ocho semanas después del tratamiento (lo que se define como éxito del tratamiento). Entre los participantes que no respondieron al tratamiento inicial, se administró un curso de tratamiento adicional opcional, lo que dio lugar a tasas globales de éxito del tratamiento de hasta el 84,4%. En particular, la mayoría de los respondedores primarios permanecieron libres de CDI durante seis meses y hasta dos años, con una tasa de éxito de respuesta clínica sostenida de hasta el 92,1% en el programa de fase 3.

"Estos datos proporcionan la totalidad de la evidencia que culmina en más de una década de trabajo que demuestra un perfil de eficacia consistente para RBX2660, y lo que es más importante, un perfil de seguridad consistente a través de cinco ensayos prospectivos," manifestó Lindy L. Bancke, doctora en farmacia, jefa de Desarrollo clínico de Rebiotix, que presentó la investigación. "Refuerzan el enorme potencial de la terapéutica basada en el microbioma para transformar el cuidado de las personas que sufren de rCDI".

Este análisis incluyó tres ensayos de fase 2 (PUNCH CD, PUNCH CD2, PUNCH CD Open Label) y dos de fase 3 (PUNCH CD3, PUNCH CD3-OLS ad hoc análisis). Todos los participantes tenían 18 años o más y habían tenido al menos una recurrencia después de un episodio primario de CDI y habían completado al menos una ronda de terapia antibiótica oral de atención estándar. Según una presentación separada sobre seguridad, RBX2660 demostró un perfil de seguridad consistente en los cinco estudios clínicos. El porcentaje de participantes que declararon un acontecimiento adverso emergente del tratamiento (AET) en el grupo de RBX2660 fue similar al del grupo que recibió el tratamiento estándar más placebo. La mayoría de los EAE fueron de gravedad leve o moderada, y ningún EAE potencialmente mortal se consideró relacionado con RBX2660.

Un tercer resumen mostró que, entre los respondedores al tratamiento en el ensayo PUNCH CD3, RBX2660 aumentó significativamente las bacterias intestinales asociadas a la salud y disminuyó las bacterias intestinales asociadas a la patología de la CDI en un plazo de siete días, manteniendo ese efecto hasta seis meses después del tratamiento. En concreto, RBX2660 demostró un aumento de la abundancia relativa de dos importantes clases de bacterias beneficiosas -Bacteroidia y Clostridia- y redujo la abundancia relativa de las clases que podrían considerarse perjudiciales, Gammaproteobacterias y Bacilos.

"La infección por C. difficile suele estar marcada por un círculo vicioso de recurrencia, en el que la infección de los pacientes puede reaparecer pocos días después del tratamiento antibiótico. Esto puede repercutir significativamente en la salud y el bienestar de una persona, y suponer una carga para el sistema sanitario". anunció Ken Blount, PhD, director científico de Rebiotix y presentador del estudio. "El cambio del microbioma observado en nuestro estudio proporciona la primera evidencia que vincula los datos de eficacia de fase 3 de RBX2660 con la mejora de la composición de la microbiota del intestino. Este hallazgo es importante, ya que se produce en el momento en que una persona que se recupera de la CDI es más vulnerable a la reinfección, y estos cambios fueron duraderos durante al menos seis meses".

Las pruebas adicionales del ensayo PUNCH CD3, presentadas en dos resúmenes separados, demostraron importantes beneficios potenciales que pueden contribuir a la eficacia terapéutica observada en el programa clínico. En el ensayo, RBX2660 pareció eliminar las bacterias resistentes a los antimicrobianos (AMR) potencialmente mortales de la microbiota intestinal, ya que los investigadores descubrieron que el número total de genes AMR en los participantes que recibieron RBX2660 disminuyó significativamente después del tratamiento y se mantuvo bajo durante al menos seis meses. La colonización de patógenos AMR en el intestino es un conocido factor de riesgo de infección y común entre las personas con CDI recurrente. El análisis PUNCH CD3 también mostró que los participantes en el tratamiento con RBX2660 mostraron una reducción de los ácidos biliares primarios, que se sabe que desencadenan la germinación de las esporas de la CDI, y un aumento de los ácidos biliares secundarios, que se sabe que inhiben la germinación y el crecimiento de las esporas. 1

Sobre el microbioma intestinal y la infección por C. difficile

La infección por C. difficile es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta a personas de todo el mundo. La bacteria C. difficile provoca síntomas debilitantes como diarrea intensa, fiebre, sensibilidad o dolor de estómago, pérdida de apetito, náuseas y colitis (una inflamación del colon). 2 Declarada una amenaza para la salud pública por los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) de EE.UU., que requiere una acción urgente e inmediata, la CDI causa cada año, sólo en EE.UU., alrededor de medio millón de enfermedades y decenas de miles de muertes. 2,3,4

La infección por C. difficile a menudo es el inicio de un círculo vicioso de recidivas, lo que supone una importante carga para los pacientes y el sistema sanitario. 5,6 Hasta el 35% de los casos de ICD reaparecen tras el diagnóstico inicial 7,8 y las personas que han tenido una recidiva tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir nuevas infecciones. 9,10,11,12 Después de la primera recidiva, se ha estimado que hasta el 60% de los pacientes pueden desarrollar una recidiva posterior. 13

La infección recurrente por C. difficile (rCDI) se asocia con alteraciones del microbioma intestinal, o "disbiosis". El microbioma intestinal es una comunidad microbiana muy diversa que desempeña un papel esencial en la salud humana. Cada vez hay más pruebas que demuestran que cuando hay una alteración de la composición y/o la diversidad del microbioma intestinal, puede haber un riesgo asociado de enfermedades graves, incluida la CDI. El tratamiento estándar actual para la IDCr son los antibióticos, que no abordan la disbiosis subyacente ni restauran el microbioma intestinal. 14 Se ha demostrado que el uso de antibióticos altera la ecología del microbioma intestinal y es un factor de riesgo predominante para la IDCr. 7,8,14

El restablecimiento del microbioma intestinal se acepta cada vez más como una opción de tratamiento prometedora para la infección recurrente por C. difficile. 15

Acerca de rbx2660

RBX2660 es una posible terapia biológica viva basada en la microbiota, la primera en su clase, que se encuentra en estudio con el objetivo de suministrar un amplio conjunto de microbios diversos al intestino, para reducir la infección recurrente por C. difficile. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha concedido a RBX2660 las designaciones de «Fast Track» (vía rápida), «Orphan» (medicamento huérfano) y «Breakthrough Therapy» (terapia innovadora). El programa central de fase 3 se basa en casi una década de investigación con sólidos datos clínicos y del microbioma recogidos en seis estudios clínicos controlados con más de 1000 participantes.

Acerca de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals es un grupo biofarmacéutico especializado, impulsado por la investigación, que se compromete a ayudar a personas de todo el mundo a formar familias y vivir mejor. Con sede en Saint-Prex (Suiza), Ferring es líder en medicina reproductiva y salud materna, así como en áreas de especialidad dentro de la gastroenterología y la urología. Ferring lleva más de 50 años desarrollando tratamientos para madres y bebés y cuenta con una cartera que abarca desde la concepción hasta el nacimiento. Fundada en 1950, la empresa privada Ferring emplea actualmente a unas 6.500 personas en todo el mundo, tiene filiales propias en casi 60 países y comercializa sus productos en 110 países. El Instituto de Investigación Ferring Inc. (FRI), con sede en San Diego (Estados Unidos), forma parte de la unidad Global Drug Discovery & External Innovation, que es el motor de investigación e ideas de Ferring Pharmaceuticals. El FRI es una parte integral de la organización de I+D de Ferring, que se centra en el descubrimiento y desarrollo temprano de fármacos. Más información en www.ferring.com o comunícate con nosotros en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Ferring se compromete a explorar el vínculo crucial entre el microbioma y la salud humana, empezando por la amenaza de la infección recurrente por C. difficile Con la adquisición en 2018 de Rebiotix y varias otras alianzas, Ferring es un líder mundial en la investigación del microbioma, desarrollando nuevas terapias basadas en el microbioma para abordar importantes necesidades no cubiertas y ayudar a las personas a vivir mejor. Conéctese con nosotros en nuestros canales dedicados al desarrollo de terapias del microbioma en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Rebiotix

Rebiotix Inc, una empresa de Ferring, es una compañía de microbioma clínico en fase avanzada centrada en aprovechar el poder del microbioma humano para revolucionar el tratamiento de enfermedades difíciles. Rebiotix cuenta con una amplia gama de productos farmacéuticos en investigación basados en su plataforma pionera de medicamentos MRT TM basados en la microbiota. La plataforma consiste en tecnologías de fármacos en investigación diseñadas para rehabilitar potencialmente el microbioma humano mediante la administración de un amplio consorcio de microbios vivos en el tracto intestinal del paciente. Para obtener más información sobre Rebiotix y su proyecto de terapias dirigidas al microbioma humano para diversas enfermedades, visite www.rebiotix.com, o comunícate con nosotros en Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Sobre la IDWeek

La IDWeek es la reunión anual conjunta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), la Sociedad de Epidemiología Sanitaria de América (SHEA), la Asociación Médica del VIH (HIVMA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas (PIDS) y la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas (SIDP). Puede encontrar más información en www.idweek.org.

